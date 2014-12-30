به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر مشهد صبح سه شنبه در چهل و هشتمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر مشهد، تامین اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال را توسط شهرداری از محل وصول مطالبات شهرداری از سازمان ها و نهادهای دولتی برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تصویب كرد.

بر اساس این مصوبه شهرداری می تواند به ازای هر تراكنش در سامانه من كارت، ۱۰۰ الی ۱۵۰ تومان را برای خرید و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تامین كند.

معاون حمل و نقل شهرداری مشهد در ارتباط با اهمیت مصوبه توسعه و ناوگان اتوبوسرانی گفت: این طرح در بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی، كاهش ترافیك شهری و در نتیجه كنترل آلودگی های صوتی و تنفسی دارای اهمیت و ضرورت است.

هوشنگ غلام زاده تصریح كرد: لزوم تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز برای بهسازی و نوسازی ناوگان اتوبوس رانی شهر مشهد با توجه به جمعیت سه میلیونی این شهر و حضور سالانه میلیون ها زائر در این شهر، به عنوان یك ضرورت مورد توجه مدیریت شهری است.

وی افزود: یك مشكلی كه در گذشته در خصوص ناوگان حمل و نقل شهری وجود داشت بحث واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی بوده كه هیچ پیش بینی برای وضعیت نوسازی و ناوگان صورت نگرفته و برنامه ای تهیه و تدوین نشده است لذا سیاست واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی مانند سال های گذشته صورت نخواهد گرفت و تنها حق ماموریت آن واگذار می شود.

غلام زاده تصریح كرد: شهرداری سالانه پیش بینی ۳۶۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان تامین اعتبار از محل تراكنش كرده است.

حسن قدیری در مخالفت با این مصوبه گفت: با توجه به اینكه ما در ناوگان حمل و نقل عمومی نیازمند ۲ هزار و ۲۰۰ اتوبوس در سال هستیم سالانه باید ۳۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه شود كه این امر نیازمند ۱۵۰ میلیارد اعتبار در سال می باشد لذا با توجه به عدم پرداخت مطالبات ما از دولت مطلوب است تامین اعتبار از محل بودجه شهرداری صورت بگیرد.