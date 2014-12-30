اتکاء به تعاونی بهترین راهکار برای توسعه بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عابدی مسئول حوزه نماینده ولی فقیه در سازمان تعاون روستایی ایران صبح سه شنبه در نشست صمیمی با تعاونگران و اتحادیه های تعاونی های روستایی کشاورزی و نظام های صنفی قزوین در سالن آمفی تئاتر سازمان برگزار شد اظهارداشت: اگر تضمینی برای خرید محصولات کشاورزی نباشد، نباید انتظار داشت که کشاورز انگیزه داشته باشد البته فراهم کردن تسهیلات و تمهیدات در حوزه کشاورزی نیز باید صورت گیرد.

وی بیان کرد: محصول کشاورزی نباید روی دست کشاورز بماند و در واقع کشاورز باید احساس کند که هرچه تولید می کند، خریداری می شود.

این مسئول اتکاء به تعاونی را بهترین راهکار برای توسعه بخش کشاورزی در اقتصاد تعاونی دانست و افزود: از آنجایی که کشاورزی بیش از سرمایه و تکنولوژی نیازمند نیروی انسانی است، می توان با تشکیل تعاونی و بهره مندی از نیروی انسانی عضو با اشتغالزایی و درآمدزایی گامی موثر در توسعه بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور برداشت.

حجت الاسلام عابدی با بیان اینکه تشکل های تعاون روستایی نمادی از همبستگی در بخش کشاورزی است، خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای تعاون روستایی رسیدگی و پرداخت به اقتصاد روستایی است که با اجرای طرح خرید محصولات کشاورزی این مهم ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز خرید تضمینی در سازمان تعاون روستایی افزایش یافته و اتحادیه ها فعال تر شدند که این امر نتیجه تفکر صحیح است.

مسئول حوزه نماینده ولی فقیه در سازمان تعاون روستایی ایران اضافه کرد: اگر کشور ما پیشرفت کرده به دلیل همین تفکر صحیح است و فکر امام راحل و مقام معظم رهبری موجب پیشرفت و رشد ما شد زیرا فکر اینها متصل به وحی است و ان شاالله همه با این افکار صحیح آشنا شده و با تفکرات بلند کار کنیم.

جذب معلولان تحصیلکرده در تعاونی ها

ناطق معین الدین رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین در این نشست اظهارداشت: باید معلولان تحصیلکرده در تعاونی ها جذب شوند، تا علاوه بر حوزه اقتصادی در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز بیش از پیش وارد شویم.

وی بیان کرد: اتحادیه ها مشکلات تعاونی ها را در جلسات شناسایی و نقاط قوت و ضعف آنها را بررسی می کنند تا مشکلات تعاونی ها حل شود.

این مسئول با بیان اینکه ۱۳۰ تعاونی در استان قزوین فعال هستند، اظهار کرد: حضور بخش خصوصی و تعاونی می تواند مشکل گشا باشد و باری از دوش مسئولان نظام بردارد.

معین الدین با اشاره به تعاون روستایی زنان اظهار کرد: توجه و توسعه دادن بخش کشاورزی در مناطق روستایی، فرصت اشتغال زایی بیشتر را برای زنان منطقه فراهم می کند.