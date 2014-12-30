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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۲۹

حجت الاسلام عابدی:

اتکاء به تعاونی بهترین راهکار برای توسعه بخش کشاورزی است

اتکاء به تعاونی بهترین راهکار برای توسعه بخش کشاورزی است

قزوین- مسئول حوزه نماینده ولی فقیه در سازمان تعاون روستایی ایران گفت: اتکاء به تعاونی ها بهترین راهکار برای توسعه بخش کشاورزی و اقتصاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عابدی مسئول حوزه نماینده ولی فقیه در سازمان تعاون روستایی ایران صبح سه شنبه در نشست صمیمی با تعاونگران و اتحادیه های تعاونی های روستایی کشاورزی و نظام های صنفی قزوین در سالن آمفی تئاتر سازمان برگزار شد اظهارداشت: اگر تضمینی برای خرید محصولات کشاورزی نباشد، نباید انتظار داشت که کشاورز انگیزه داشته باشد البته فراهم کردن تسهیلات و تمهیدات در حوزه کشاورزی نیز باید صورت گیرد.

وی بیان کرد: محصول کشاورزی نباید روی دست کشاورز بماند و در واقع کشاورز باید احساس کند که هرچه تولید می کند، خریداری می شود.

این مسئول اتکاء به تعاونی را بهترین راهکار برای توسعه بخش کشاورزی در اقتصاد تعاونی دانست و افزود: از آنجایی که کشاورزی بیش از سرمایه و تکنولوژی نیازمند نیروی انسانی است، می توان با تشکیل تعاونی و بهره مندی از نیروی انسانی عضو با اشتغالزایی و درآمدزایی گامی موثر در توسعه بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور برداشت.

حجت الاسلام عابدی با بیان اینکه تشکل های تعاون روستایی نمادی از همبستگی در بخش کشاورزی است، خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای تعاون روستایی رسیدگی و پرداخت به اقتصاد روستایی است که با اجرای طرح خرید محصولات کشاورزی این مهم ایجاد شده است.

قزوین

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز خرید تضمینی در سازمان تعاون روستایی افزایش یافته و اتحادیه ها فعال تر شدند که این امر نتیجه تفکر صحیح است.

مسئول حوزه نماینده ولی فقیه در سازمان تعاون روستایی ایران اضافه کرد: اگر کشور ما پیشرفت کرده به دلیل همین تفکر صحیح است و فکر امام راحل و مقام معظم رهبری موجب پیشرفت و رشد ما شد زیرا فکر اینها متصل به وحی است و ان شاالله همه با این افکار صحیح آشنا شده و با تفکرات بلند کار کنیم.

جذب معلولان تحصیلکرده در تعاونی ها

ناطق معین الدین رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین در این نشست اظهارداشت: باید معلولان تحصیلکرده در تعاونی ها جذب شوند، تا علاوه بر حوزه اقتصادی در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز بیش از پیش وارد شویم.

وی بیان کرد: اتحادیه ها مشکلات تعاونی ها را در جلسات  شناسایی و نقاط قوت و ضعف آنها را بررسی می کنند تا مشکلات تعاونی ها  حل شود.

این مسئول با بیان اینکه ۱۳۰ تعاونی در استان قزوین فعال هستند، اظهار کرد: حضور بخش خصوصی و تعاونی می تواند مشکل گشا باشد و باری از دوش مسئولان نظام بردارد.
معین الدین با اشاره به تعاون روستایی زنان اظهار کرد: توجه و توسعه دادن بخش کشاورزی در مناطق روستایی، فرصت اشتغال زایی بیشتر را برای زنان منطقه فراهم می کند.

کد مطلب 2452326

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