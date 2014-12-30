سردار نقدی شهادت سردار حمید تقوی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین در پیامی نقش مهم سردار شهید حمید تقوی عضو شورای مرکزی بسیج پیشکسوتان در دفاع از اهواز و آزادی سوسنگرد و لبنان تا شناسایی عملیات بدر و خیبر و شکل گیری سپاه بدر را تشریح کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

فرزند شهید، برادر شهید، و اینک شهید حمید تقوی سردار مخلص و عاشقی که سی و پنج سال

کوی به کوی و منزل به منزل به دنبال شهادت می دوید و به آرزوی خود رسید و زندگی سراسر جهاد خود را با لقای خونین، جاودانه کرد.

نقش مهم حمید در دفاع از اهواز و آزادی سوسنگرد و لبنان و نقش محوری او در شناسایی عملیات بدر و خیبر، جنگهای نامنظم و آزادی خرمشهر، نقش آفرینی اش در شکل گیری سپاه بدر مجاهدین عراقی و ده ها حماسه ماندگار کارنامه درخشانی از حضور او در میدانهای گوناگون جهاد بود امّا همه این افتخارات نتوانست حجاب او شود و مانند خیلی ها با کنار گذاشتن مبارزه و جهاد به گوشه ای بخزد و به افتخارات گذشته دلخوش کند و به دیگران فخر بفروشد و آنها را تازه به دوران رسیده بداند.

لذا از آغازین ایام شکل گیری بسیج پیشکسوتان به این سازمان پیوست و بازنشستگی را دوره ی جدیدی برای استمرار جهاد قرار داد و نقش موثری در شکل گیری این سازمان نوپای بسیج ایفا کرد.

در روزگار قحطی شهادت کوچکترین روزنه ی حضور در میدان رزم را مغتنم شمرد و در آستانه شهادت امام عسگری علیه السلام در دفاع از آستان حضرتش آسمانی شد.

مزد نیت پاک، دل نورانی، قلب سلیم در جهاد مستمر و روح خستگی ناپذیر او این بود که در زادگاه امام عصر(عج) سر بر پای امام زمانش نهد و به وجه الله نظر کند. گوارا باد بر او این پاداش عظیم.

شهادت سردار پاکباز اسلام برادر مجاهد حمید تقوی را به رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای عزیز ،خانواده مکرم این شهید بزرگوار و همه بسیجیان عزیز بویژه اعضای جان بر کف سازمان بسیج پیشکسوتان تبریک و تسلیت می گویم.

برادر شما سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی

رییس سازمان بسیج مستضعفین