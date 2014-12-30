کشف ۱۲۰ کیلوگرم موادمخدر در بندر شهید باهنر بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنادر و دریانوردی هرمزگان، فرمانده گارد و انتظامات بندر شهید باهنر ضمن اعلام این خبر افزود: این محموله مواد مخدر از یک دستگاه وسیله نقلیه تریلی در درب ایست و بازرسی بندر شهید باهنر بندرعباس به دست آمد.

ابوذر حضوری با اشاره به اینکه تریلی در حال جاسازی بار از مسیر بندرعباس به سمت تهران بود، افزود: در این رابطه راننده تریلی به عنوان متهم اصلی دستگیر شد.

وی گفت: با اخذ دستور مقام قضایی، پرونده برای رسیدگی به پلیس مبارزه با مواد مخدر ارجاع شد.

لازم به ذکر است، بندر شهید باهنر در غرب شهر بندرعباس و اقع است و بعنوان قدیمی ترین بندر تجاری این شهر در زمینه تجارت کالا و مسافر فعال است.