به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، یوسف لطیف، سخنگوی سازمان ملی عملیات جستجو و نجات اندونزی اعلام کرد که در آب‌های ساحلی جزیره برنئو قطعاتی مشاهده شده که احتمال دارد متعلق به هواپیمای ناپدید شده شرکت هواپیمایی ایرآسیا باشد.

یوسف لطیف گفته است که یک هواپیمای نیروی هوایی اندونزی که در عملیات جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری ناپدیده شده شرکت داشت قطعاتی به رنگ‌های سفید، قرمز و سیاه را شناور بر آب مشاهده کرده که یکی از آنها به جلیقه نجات مورد استفاده در هواپیماهای مسافربری بی‌شباهت نبوده است.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک عکاس خبری که گروه جستجو را همراهی می‌کند از مشاهده هوایی قطعاتی خبر داده است که می‌تواند متعلق به یک هواپیما مسافربری باشد.

وی افزوده است که نیروی هوایی اندونزی یک فروند هلی‌کوپتر را به محل مشاهده این اجسام اعزام کرده تا بعضی از آنها را از آب بگیرد و برای بررسی به ساحل ببرد.

منابع رسمی ضمن اظهار این نظر که مشاهده این قطعات، مهمترین نشانه احتمالی سقوط هواپیمای مسافربری است، تاکید داشته‌اند که در این مرحله نمی‌توان تایید کرد که این اجسام متعلق به یک هواپیماست.

هواپیمای مالزی متعلق به شرکت ایر آسیا، حامل ۱۶۲ سرنشین و از نوع A۳۲۰-۲۰۰ است که روز یک شنبه 7 دیماه در آسمان اندونزی از مدار خارج و ناپدید شد.