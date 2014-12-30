به گزارش خبرگزاری مهر، شورای روابط خارجی آمریکا از نگاه خود اقدام به لیست کردن 10 اتفاق برتر سال 2014 میلادی کرده که این حوادث عبارتند از :

10 - مفقود شدن پرواز شماره 370 مالزی

مفقود شدن هواپیمای خطوط هوایی مالزی یک معما در عصر حاضر محسوب می شود. چگونه ممکن است یک هواپیما ناپدید شود؟ به ویژه در شرایطی که تجیهزات ارتباطات بین المللی پیشرفت چشمگیری داشته؟ پس از گذشت 9 ماه از ناپدید شدن هواپیمایی که با 239 مسافر در حال پرواز از کوالالامپور به پکن بود، ما هنوز پاسخی در مورد علت ناپدید شدن آن نداریم. ممکن است یک تراژدی رخ داده باشد یا آنکه این هواپیما ربوده شده باشد. اینها همه حدس و گمان هستند اما هنوز هیچ خبر و یا سند موثقی در این رابطه وجود ندارد. ممکن است ما هیچگاه متوجه نشویم که برای پرواز MH370 چه اتفاقی رخ داده اما مطمئنا گذر زمان آن را مشخص می کند برای مثال در سال 2009 یک هواپیمای خطوط هوایی فرانسه ناپدید شد و تا سال 2011 از آن خبری نشد. البته در این میان مفقود شدن هواپیمای مسافری خطوط ایرآسیا که چند روز قبل رخ داد نبز به پیچیدگی این موضوع افزود.

9 - رای اسکاتلندی های برای باقی ماندن در کنار انگلیس

زمانیکه در سال 2012 "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس با برگزاری همه پرسی استقلال در اسکاتلند موافقت کرد گمان می کرد که جنبش "بهتر است با هم باشیم" در این همه پرسی برنده شود اما اشتباه فکر می کرد. کامرون در تابستان امسال یک تجربه نزدیک به مرگ داشت زیرا جنبش استقلال اسکاتلند رشد چشمگیری کرد و پیش بینی می شد که این جریان بتواند در همه پرسی ماه سپتامبر برنده شود. استقلال اسکاتلند تبعات منفی زیادی برای لندن بوجود می آورد و از همین رو دولت انگلیس برای آنکه بتواند در همه پرسی اسکاتلند پیروز شود مجبور شد تا وعده هایی را در مورد افزایش اختیارات اسکاتلند به مردم این کشور بدهد و آنها ار تشویق به دادن رای "نه" در همه پرسی کند. اکنون انگلیس به خواسته خود رسیده و کامرون باید به وعده هایی که داده عمل کند. اما مردم ایرلند شمالی و ولز نیز به دنبال آن هستند تا از امتیازاتی که به اسکاتلند داده خواهد شد بهره مند شوند؛ موردی که برای لندن مشکل ساز خواهد بود. همه پرسی استقلال اسکاتلند هر چند رای نیاورد اما موجب رشد حزب ملی اسکاتلند شد بطوری که این حزب می تواند در آینده مشکلات زیادی را برای حزب کارگر بوجود بیاورد.

اما رای منفی مردم اسکاتلند به همه پرسی استقلال بیش از همه مردم کاتلان را ناامید کرد. مردم کاتالونیا امیدوار بودند که با رای مثبت استقلال اسکاتلند، آنها بتوانند فشار خود بر دولت اسپانیا برای استقلال را افزایش بدهند اما چنین اتفاقی رخ نداد.

8 - بروز دوباره مشکلات اقتصادی در منطقه یورو

رویدادهای سال 2014 اتفاقات چندان خوبی برای منطقه یورو نبودند و به نظر می رسد که اقتصاد کشورهای اروپایی در آستانه سومین دوره رکود خود در پنج سال گذشته قرار دارند. در این دوره رشد کلی منطقه یورو 0.2 درصد بود و هم اکنون ایتالیا وارد رکود شده و فرانسه و آلمان نیز در آستانه بحران قرار دارند. این بحران از مدت ها قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد و متاسفانه اخبار مثبت برای رهایی از آن بسیار کم هستند.

7 - برگزاری تظاهرات در هنگ کنگ

کنترل چین بر هنگ کنگ از سال 1997 یعنی زمانی که انگلیس هنگ کنگ را به چین پس داد آغاز شد. در ماه آگوست اقدام چین در اعلام اینکه فقط افرادی که تائید صلاحیت شده اند می توانند در انتخابات هنگ کنگ شرکت کنند همانند نفتی بود که بر روی آتش ریخته شد.

6 - پیروزی مودی در انتخابات هند

نارندرا مودی فرزند یک چای فروش فقیر حزب بی جی پی (حزب بهاراتیا جاناتا) را در انتخابات پارلمانی 2014 هند به یک پیروزی تاریخی رهبری کرد و موجب شد که این حزب برای اولین بار در 30 سال گذشته اکثریت کرسی های مجلس را تصاحب کند. مودی با شعار تحول اقتصادی و مبارزه با فساد توانست در هند پیروز شود و بعد از پیروزی اقداماتی را در این راه انجام داده و جنبش هایی را به راه انداخته که نوید تغییرات مثبت در هند را می دهد.

5- مذاکرات هسته ای ایران

زمانیکه در سال 2013 ایران و کشورهای 1+5 توافقی را برای حل پرونده هسته ای ایران امضا کردند امیدها برای حل مسالمت آمیز این پرونده افزایش یافت. توافقنامه ژنو از ژانویه 2013 به اجرا گذاشته شد اما در ماه نوامبر سال 2014 شاهد بروز بدبینی در مورد به نتیجه رسیدن مذاکرات بودیم. در این میان گفته می شود اگر طرف های مذاکره خواستار حل موضوع هستند باید اقدامات بیشتری را انجام بدهند.

4 - سقوط بهای نفت

هر چیزی که بالا برود می تواند پائین نیز بیاید. قیمت هر بشکه نفت در ماه جولای بیش از 100 دلار بود اما هم اکنون بهای هر بشکه نفت در حدود 60 دلار است و برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که بهای نفت در هر بشکه به 50 دلار رسیده و برای مدتی در این قیمت باقی بماند. عواملی که موجب کاهش بهای نفت شده اند یکی افزایش تولید نفت، دیگری بازگشت لیبی به بازار نفت، عدم موافقت اعضای اوپک با کاهش سقف تولید و کاهش تقاضا در بازار بوده است. در این میان تولید کنندگانی که برای روز مبادا پول ذخیره کرده اند از این بحران به سلامت گذر می کنند اما تولید کنندگان دیگر که فکر چنین روزی را نکرده بودند دچار مشکل خواهند شد.

3- حمله ابولا به غرب آفریقا

زمانیکه در ماه مارس شیوع ابولا درر لیبریا، گینه و سیرالئون اعلام شد کمتر کسی به آن توجه کرد. شاید به این خاطر که در شیوع قبلی این بیماری که برای اولین بار در سال 1976 رخ داد تعداد کمی در اثر ابتلا به آن مرده بودند. اما شیوع آن در سال 2014 نگرانی های زیادی را برانگیخت و حتی اروپا و آمریکا را نیز نگران ساخت زیرا تا روزهای پایانی 2014 این بیماری جان شش هزار نفر را در جهان گرفته است.

2 - اعلام خلافت اسلامی از سوی داعش

زمانیکه آخرین گروه از نظامیان امریکایی در دسامبر سال 2011 عراق را ترک کردند واشنگتن فکر می کرد که پرونده عراق را بسته است. اما در سال 2014 و ظهور داعش در عراق و سوریه جریان دیگری را به تصویر کشید. شدت خشونت به کار رفته توسط داعش به گونه ای است که حتی القاعده نیز آن را محکوم می کند. داعش در ژوئن 2014 اعلام خلافت کرد و از آن زمان تا زمانیکه آمریکا و متحدانش علیه این گره اعلام جنگ کردند جنابات زیادی را در عراق و سوریه انجام داد که البته این جنابات همچنان ادامه دارند.

1- ضمیمه شدن کریمه به روسیه

در اواسط ماه مارس کریمه بعد از برگزاری همه پرسی استقلال از اوکرین، به روسیه پیوست و همین امر موجب افزایش احتمال بروز دوباره جنگ سرد شد و این امر با سقوط دولت طرفدار روسیه در کی یف افزایش یافت. بعد از آنکه ویکتور یانوکویچ در ماه فوریه از اوکراین گریخت و کریمه به روسیه ملحق شد، در دیگر شهرهای شرقی اوکراین نیز زمزمه های جدایی شنیده شد و استقلال طلبان دست به کار شدند تا همانند کریمه از اوکراین جدا شود و همین امر موجب آغاز درگیری های خونین در این کشور شد. این وضعیت در حالی بود که آمریکا و اروپا تحریم هایی را علیه روسیه به اجرا گذاشته اند و تنش های میان غرب و مسکو به بالاترین حد خود در سال های اخیر رسیده است.