واردات خودروهای لوکس نعمت زاده را دوکارته کرد/ژنرال در یک قدمی استیضاح

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سئوال زهره طبیب زاده نماینده مردم تهران و سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان از وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد واردات کالاهای اساسی و خودروهای لوکس در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نعمت زاده با ارائه آمار و ارقام اعلام می کرد که این مقدار واردات صورت نگرفته است و آمار و ارقام نمایندگان را غیر واقعی می خواند اما نمایندگان اعلام کردند که این آمار و ارقام را از سایت گمرک گرفته اند و کاملا درست است.

طبیب زاده و موسوی لارگانی به واردات بی رویه شکر و برنج اعتراض داشتند و آمار واردات خودروهای لوکس را بالاتر از تعدادی می دانستند که وزارت صنعت اعلام می کند.

در پایان نمایندگان با ۱۰۲ رای موافق، ۸۷ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از دفاعیات وزیر صنعت در مورد واردات بی رویه قانع نشدند.

گفتنی است اعلام موافقت نمایندگان با اظهارات نعمت زاده نیازمند رای مثبت دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس بود.