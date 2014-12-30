رئیس جمهور وارد چابهار شد/چهارشنبه؛ بازدید روحانی از رزمایش ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن روحانی روز سهشنبه در بدو ورود از سوی استاندار و مقامات محلی مورد استقبال قرار گرفت.
رییس جمهوری در این سفر از پروژه احداث خط آهن چابهار به زاهدان که در ادامه قرار است به بیرجند متصل شود و نیز دو پروژه احداث پتروشیمی و مجتمع فولاد چابهار بازدید خواهد کرد.
روحانی همچنین عصر امروز از اسکله شهید بهشتی بازدید و در جلسهای با حضور مقامات و دستاندرکاران اجرای این پروژهها به بررسی کم و کیف اجرای این پروژهها خواهد پرداخت.
روحانی در گفتگوی کوتاه با خبرنگاران در فرودگاه چابهار درباره اهداف سفر خود، گفت: در سفرهایی که به هرمزگان و سیستان و بلوچستان داشتیم، اجرای طرحها و پروژههایی مورد تأکید و تصویب قرار گرفت که برخی از آنها در جاسک و برخی در سواحل مکران چابهار قرار دارد و امروز به چابهار آمدیم تا از طرحهای مربوط به این شهرستان که اجرای برخی آغاز شده و برخی دیگر در حال اجرایی شدن است بازدید کنیم و ببینیم که در چه مرحلهای قرار دارند و چگونه باید پیشرفت کنند.
رییس جمهوری اظهار داشت: فردا نیز به جاسک سفر خواهیم کرد که عمدتاً برای حضور و بازدید از رزمایش محمدرسولالله(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام میشود و در کنار آن از پروژههای در حال اجرای جاسک، نیز بازدید کرده و نحوه پیشرفت آنها را مرور خواهیم کرد.
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