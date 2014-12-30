به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از فرش ایرانی و لباس‌های طراحی شده برای جام ملت‌های آسیا، صبح امروز (سه‌شنبه) در محل روابط عمومی فدراسیون فوتبال رونمایی شد. در این مراسم علی کفاشیان رئیس فدراسیون، ملا محمد، هوشنگ نصیرزاده، امیرحسین حسینی از طراحان این فرش و لباس‌ها حضور داشتند.

در ابتدا طراح این فرش ایرانی اعلام کرد که پرچم 16 تن حاضر در جام ملت‌های استرالیا و لوگوی فدراسیون‌های ایران و استرالیا و همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا روی این فرش نقش بسته شده است؛ فرشی که در زمان 45 روز در سه شیفت کاری بافته شده است. در ادامه طراح لباس‌های جام ملت‌های آسیا هم اعلام کرد قرار است یکی از این لباس‌ها به رئیس فدراسیون فوتبال استرالیا اهدا شود.

در ادامه این نشست علی کفاشیان از خالی بودن جای موزه محصولات ورزشی خبر داد و گفت: فیفا از کشورهای عضو خواسته است آثار هنری خود را برای ارائه در موزه سوئیس به مقر این کنفدراسیون جهانی ارسال کند.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین اعلام کرد: حتی یک ریال هم برای تهیه این آثار هزینه نشده و خودشان با عشق و علاقه این کار را انجام دادند. آثاری که حتی در جام جهانی هم ارائه شد و بسیار هم ارزشمند بود.