فتنه ۸۸ هزینه های زیادی را به نظام تحمیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله قنبری همدانی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه یوم الله ۹ دی ماه که در حسینیه ثار الله کرمانشاه برگزار شد، در خصوص ریشه های فتنه و دوران هشت ماهه آن اظهار داشت: هشت ماه فتنه هزینه ها و آسیب هایی فراوانی به نظام و انقلاب اسلامی ایران وارد کرد.

وی همچنین گفت: یکی از خاصیت های فتنه تلفات گیری است و هنوز هم فتنه و جریانات پس از آن در حال تلفات گرفتن از نظام و انقلاب هستند.

قنبری در خصوص شروع فتنه ۸۸ اظهار داشت: از روز اول انتخابات دهم ریاست جمهوری خط فتنه برنامه های خود را پیاده و مقاصد خود را پیگیری کرد اما با بصیرت ولی فقیه و امت اسلامی در کامیابی به آن ناموفق بود.

وی گفت: فتنه گران از همان دوران انتخابات موج تنش و التهاب را در جامعه راه انداختند و انرژی زیادی را که باید صرف خدمت می شد از بین بردند و درصدد براندازی برآمدند و هدف اصلی خود را که مقابله با نظام ولایت فقیه بود آشکار ساخته و نتیجه انتخابات برای آنان دستاویزی بود که مقاصد خود را پیگیری کنند.

این استاد دانشگاه همچنین ادامه داد: در این دوران هشت ماهه بسیاری از منابعی که باید صرف خدمت به مردم و مملکت می شد هرز رفت و برای جبران خسارات فتنه گران هزینه شد.

قنبری خاطر نشان کرد: عده ای از اوضاع غبارآلود فتنه می خواستند بهره ای ببرند و که بصیرت رهبری و آگاهی مردم نقشه های آنان را نقش برآب کرد.

وی افزود: در دوران دولت سازندگی عده ای به دنبال دنیا افتادند و رفع حوائج دنیایی را سرلوحه اقدامات خود قرار دادند که اولین چیزی که در این بین از میان رفت خدمت صادقانه به مردم بود. در پایان دوران سازندگی هم ساختن احزاب توسط دولتی ها بود که بدین منظور دخل و تصرف در قانون اساسی را در پیش گرفتند که اساس این تفکر بی اعتمادی و بی اعتقادی به انقلاب اسلامی بود زیرا انقلاب وابسته به شخص و یا فرد خاصی نیست.

قنبری دوران دولت اصلاحات را هم ناکارآمد دانست و گفت: دستاورد دولت اصلاحات در هشت زمامداری پریشانی برای مردم داخل و خوشحال کردن دشمنان خارجی بود که استکبار با آقایان بازی کرد و آنان را ملعبه دست خود قرار داد تا شاید از این طریق بتواند انقلاب امت اسلامی را به زانو دربیاورد.

وی عنوان داشت: فتنه ۸۸ ابعاد پیچیده ای داشت و هجوم همه جانبه ای چه از لحاظ ایدئولوژیک و چه جنبه های خیابانی را شامل می شد که در ابتدا با تجمعات خیابانی سعی کردند هیجان را در بین اقشار مختلف جامعه بالا ببرند و اولین اتفاقاتی که در اینگونه تجمعات افتاد آن بود که اخلاق اجتماعی زایل شود.

قنبری گفت: همه بی اخلاقی ها و حرمت شکنی های علنی در ساخت عمومی جامعه بی حرمتی به خون شهدا بود و این دقیقا همان چیزی بود که دشمنان نظام اسلامی به دنبال آن بودند زیرا هدف فتنه کلیت نظام و ولایت بود وگرنه تمام دنیا می دانست که در انتخابات دهم همان رییس جمهور نهم انتخاب خواهد شد.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: در ایام فتنه ۸۸ دونفر چهره شاخص شدند و نام سران فتنه بر آنان نهاده شد و افراد زیادی رفتار همان آقایان را انجام دادند و در پشت نام آنان مخفی شدند. دو چهره شاخص شدند تا بقیه به چشم نیایند وگرنه برخی که ادعای ولایت دارند در آن دوران بی ولایتی خود را عیان کرده و در محضر رهبر انقلاب سخنانی تند و تیزتر را بیان کردند.