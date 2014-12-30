بدون مسامحه با عاملین فتنه برخورد قانونی شود

به گزاری خبرگزاری مهر، در بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی به مناسبت حماسه 9 دی بیانیه ای را به شرح زیر صادر کرد:

"الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا ﴿۱۳۹﴾

بی تردید قیام عظیم 9 دی ماه را باید تبلور و تجلی بصیرت و آگاهی وخروش ملت علیه قانون گریزی دانست و حقاکه برگ زرینی در تاریخ پر افتخار جمهوری اسلامی رقم زد، قیامی که نشان داد نسل سوم انقلاب گرچه خمینی کبیر را ندیده اند ولی پندهای او را با جان و دل پذیرفته اند و بر این مسیر ثابت قدم ایستاده اند.

نسلی که در امتحان 9 دی سربلند بیرون آمد و نشان داد گرچه دفاع مقدس را درک نکردند اما همان ولایت مداری را در خویش پرورانده اند. امتحانی که پاسخش "سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم" از عمق جان جوانان غیور ایران اسلامی در دفاع از حریم امام عزیز و مقام معظم رهبری در روز بزرگ 9 دی بود.

رهبری که در میدان مبارزه با یزیدِ زمان، در میان عده‌ای از خواص بی‌بصیرت، خواصی که چشم توده مردم به آنها بود، خواصی که چشمشان آنچه را باید می‌دید، ندید، لب به گلایه گشود که "من دارم می‌بینم صحنه را، می‌بینم تجهیز را، می‌بینم صف آرایی‌ها را، می‌بینم دهان های با حقد و غضب گشوده شده و دندان های با غیض به هم فشرده شده را علیه انقلاب و علیه امام و علیه آرمان ها و همه آنهایی که به این حرکت دل بستند، خُب چه بکنم اگر کسی نمی‌بینند".

و قطعاً اگر نبود زعامت و هدایت رهبر فرزانه انقلاب چیزی جز سرنوشت کشورهای دگرگون شده با انقلابهای مخملی نبود و چه زیبا ارتباط بین امت و رهبر برقرار شد و مردم ایران در این روز شعار ما اهل کوفه نیستیم را نه باحرف بلکه با عمل به اثبات رساندند؛ امتحانی که تا امروز نیز ادامه داشته و تا همیشه تاریخ ادامه خواهد داشت، هر چند هر بار متفاوت است، گاهی در خیابان است و گاهی در کلاس درس و گاهی پای میز مذاکره رنگی دیگر به خود می گیرد .

اینک ما دانشجویان از قوه قضاییه انتظار داریم که با گذشت 5 سال از این فتنه بدون هیچگونه مسامحه با عاملین، برخورد قانونی شود تا شاید مرهمی هر چند حداقلی بر قلب داغدار مادران و پدرانی با شد که فرزندان خود را در راه پاسداری از نهال انقلاب فدای اسلام کرده اند؛ همچنین انتظار می رود دولت نیز به فتنه حساس باشد و از حضور افراد فتنه گر در دولت جلوگیری نماید.

و ما دانشجویان بار دیگر در سالگرد این حماسه تاریخی با ولایت تجدید بیعت کرده و اعلام می کنیم با جانی بر کف و دلی مشتاق به شهادت، در هر نقطه ای که نیاز به دفاع از انقلاب و اسلام احساس شود حاضر به خدمت بوده و تا پای جان نگهبان حریم مقدس نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه خواهیم بود."