به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل و مجموعه معاونان و کارکنان سامَپ قم ضمن عیادت از حجت الاسلام سید جواد شهرستانی با وی دیدار و گفتگو کردند.
نماینده آیت الله سیستانی در ایران در این دیدار برنامه ریزی را یکی از عوامل مهم در موفقیت عنوان کرد و گفت: هر طرح و برنامهای که به موفقیت رسیده به طور قطع با برنامه ریزی همراه بوده است.
وی با اشاره به سخن امام راحل مبنی بر اینکه «من در مشورت ضرر نمیکنم، چه بسا این مشورت باعث جرقهای برای اجرای پروژهای عظیم است»، بر اهمیت و ضرورت مشورت تأکید کرد.
حجت الاسلام شهرستانی خاطرنشان کرد: هر اندازه مدیران در کارهایشان خلوص نیت داشته باشند، خداوند متعال نیز دست آنها را میگیرد و کار برای مردم به بهترین شکل انجام میشود.
وی با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف مدیریت در جامعه این است که نظم رعایت نمیشود، گفت: به گفته امیرالمومنین(ع)، کارها باید روی نظم باشد و این موضوع کارها را به آسانی و درستی به پیش میبرد.
استاد حوزه علمیه قم، استفاده از پوشش پاکبان از سوی مجموعه اداری سازمان مدیریت پسماند را مقدس خواند و گفت: پاکبانها قشری زحمتکش هستند که برای خدمت به مردم روزها و شبها به نظافت و پاکیزگی شهر مشغول هستند و زحمات آنها باید برای مردم بازگو شود.
وی تصریح کرد: شما با این انگیزه آمدید که قدمی برای شهر بردارید، در واقع سفیرانی هستید که زیبایی این شهر را منعکس میکنید پس نباید فعالیت خود را دست کم بگیرید.
نماینده آیت الله سیستانی در ایران با بیان اینکه مردم برای اجرای طرحهای بزرگ باید به طور کامل آگاه شوند، گفت: اجرای طرحهای سازمان باید با آگاهی بخشی همراه باشد و فرهنگسازی در این زمینه به خوبی انجام شود.
وی اضافه کرد: مدیریت منظم و پر تلاش به پیشرفت و ترقی خواهد رسید و برنامههای مورد نظر به خوبی اجرایی میشود.
حجت الاسلام شهرستانی یادآور شد: در زمینه طرحهایی که اجرا میشود مردم باید به طور کامل در جریان قرار بگیرند و بدانند این طرحها به نفع خود آنها است.
روزانه در شهر قم ۱۲۰ میلیون تومان هزینه رفت و روب شهری میشود
رضا بامداد اصل، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در این دیدار گزارشی از عملکرد و اقدامات سازمان ارائه داد و اظهار کرد: ۱۲۰ میلیون تومان روزانه در شهر قم هزینه رفت و روب شهری میشود که این هزینه سالانه به ۴۰ میلیارد تومان میرسد.
اهمیت تفکیک پسماند خشک و تر و تهیه کود کمپوست از موضوعاتی بود که بامداد اصل به آن اشاره کرد و گفت: مشارکت شهروندان در زمینه تفکیک زباله حائز اهمیت است و سازمان با اجرای برنامههای تشویقی در راستای جلب مشارکت بیشتر تلاش میکند.
مدیرعامل سامَپ قم با بیان اینکه هزار و ۵۰۰ پاکبان در شهر قم برای نظافت شهر خدمترسانی میکنند، افزود: مجموعه اداری سامَپ قم با استفاده از فرم نارنجی رنگ و یکرنگی با پاکبانان تلاش دارد جایگاه این قشر خدمت رسان را به جامعه معرفی کند.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح جمع آوری زباله به صورت یک شب در میان در شهر قم، عنوان کرد: بنا داریم به منظور کاهش هزینههای خدمات شهری، یکی از مناطق هشتگانه را به صورت پایلوت انتخاب و نسبت به اجرای طرح اقدام کنیم.
مدیرعامل سامَپ قم گفت: یکی از رسالتهای جدی سازمان مدیریت پسماند رعایت قانون است که با تصویب قانون مدیریت پسماند، برنامه و چشم انداز سازمان مشخص شده است.
بامداد اصل، وجود سطلهای بزرگ زباله در سطح شهر را یکی از آفتهای شهر دانست و یادآور شد: به منظور اجرای طرح مذکور، تلاش میکنیم با ارائه برنامههای فرهنگی و آموزشی مردم را از تصمیمات خود آگاه کرده و آنها را برای اجرای هرچه بهتر طرح با خود همراه کنیم.
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