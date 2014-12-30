۶۰۰ مدرسه مازندران خاک می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی قاسم پیشه صبح سه شنبه در جمع مسئولان آموزش و پرورش استان، اظهار داشت: در دهه ۶۰ به دلیل افزایش جمعیت احداث مدارس امر ضروری بود که امروز با کاهش جمعیت دیگر این مدارس قابل استفاده نیست.

وی با اشاره به کمبود بودجه آموزش و پرورش، گفت: در بند ۹ تبصره ۳ قانون بودجه آمده است که دستگاهها برای تامین منابع مالی می توانند زمین و ملک مازاد خود را بفروش برسانند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان اینکه در قانون جدید تغییر کاربری نیز پیش بینی شده است، ادامه داد : با کسب مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر فروش ملک با قیمت بالاتر صددرصد منابع به آموزش و پرورش برمی گردد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان ها نباید وابسته به بودجه استانی باشند، افزود: بودجه از نفت محوری خارج شده است وامروزه کشور از سه منبع مالیات، گمرک و خصوصی سازی اداره می شود.

عباس پور، معاون پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران در این قانون تغییر کاربری منوط به پرداخت عوارض به شهرداری ها است، گفت: متاسفانه آموزش و پرورش هیچ اعتباری برای پرداخت عوارض ندارد و اگر این اقدام صورت گیرد تا پایان سال این پول برنمی گردد و اگر شهرداری ها هزینه عوارض را هنگام فروش اخذ کنند تا حد زیادی مشکلات آموزش و پرورش برطرف می شود.

علی قاسمی، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران یکی از برنامه های وزارت آموزش و پرورش برای فعال کردن هنرستان ها را آموزش همراه با تولید دانست و اظهار داشت: یکی از برنامه های ما ایجاد نمایشگاه های دائمی برای عرضه و فروش تولیدات دانش آموزان است.

وی یکی از مشکلات جدی جامعه را اشتغال دانست و بیان داشت: بیشترین مراجعه در بین دستگاه های اجرایی آموزش و پرورش برای اشتغال دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در ادامه راه برون رفت از مشکل بیکاری را ایجاد تفکر و فرهنگ کارآفرینی عنوان کرد.

قاسمی با بیان اینکه آموزش و پرورش در رشته های فنی با مشکل منابع درون سازمانی مواجه است، افزود: بسیاری از منابع ما در این بخش فرسوده است و به دلیل این که در چند سال اخیر اقتصاد آموزش و پرورش آسیب دیده نمی توانیم این منابع را تامین کنیم.

نظری، معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران تعداد هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش استان را ۲۲۲ مدرسه عنوان کرد و افزود : از این تعداد ۱۲۴ هنرستان های فنی و حرفه ای، ۳ هنرستان کشاورزی و ۹۵ کاردانش تشکیل می دهند.

وی تعداد رشته های فنی حرفه ای را ۳۲ و کاردانش را ۹۹ رشته دانست و اظهارداشت: طرح آمایش رشته ها با توجه به بازار کار و صنعت در دستور کار قرار گرفته است تا رشته هایی که جذب بازار کار بیشتری دارد به این رشته ها اضافه شود.

نظری با بیان اینکه ۴۵.۱۳درصد از دانش آموزان مقطع دبیرستان در رشته های کاردانش و هنرستان تحصیل می کنند، گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه این رقم باید به ۴۶ درصد افزایش پیدا کند.

معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران با تاکید بر بومی سازی رشته های هنرستان و کاردانش، گفت: هزار و ۴۰۰ دانش آموز در ۱۸ رشته کشاورزی تحصیل می کنند.

وی ممانعت اصناف از فروش تولیدات هنرستان ها در کنار محصولات بازار مصرف، کمبود امکانات تجهیزاتی و کارگاهی، کمبود نیروی انسانی و عدم جذب نیروهای جدید الاستخدام در گروه فنی و کاردانش، عدم صدور گواهینامه های مهارتی برای هنرجویان دوره روزانه هنرستان های کاردانش توسط فنی و حرفه ای و افزایش هزینه های جاری را از جمله موانع و مشکلات آموزش و پرورش عنوان کرد.

نظری یکی از دغدغه های آموزش و پرورش را هدایت تحصیلی دانست و افزود: متاسفانه امسال درکشور تب رشته تجربی گرفته و خانواده ها بیشتر تاکید به ادامه تحصیل دانش آموزان در این رشته دارند که مشکلاتی را بوجود آورده است.

معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران به برون سپاری بخش کاردانش و فنی و حرفه ای اشاره کرد و گفت: به دلیل اعتبارات و قابلیت درون سازمانی برون سپاری در سال جاری کاهش پیدا کرده است.

وی رشته های برون سپاری را مهارتی دانست و گفت: هدف ما در رشته های برون سپاری این است که دانش آموزان پس از اتمام تحصیل وارد بازار کار شود.