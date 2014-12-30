تالارهای نمایشی امروز اجرایی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام حسن عسگری (ع) تماشاخانه ایرانشهر روز سه شنبه نهم دی اجرایی نخواهد داشت.

روز سه شنبه نهم دی ماه، نمایش های «کالون و قیام کاستلیون» به کارگردانی آرش دادگر، «خانه وا ده» به کارگردانی سید محمد مساوات و «دو دلقک و نصفی» به کارگردانی جلال تهرانی اجرایی نخواهند داشت و ادامه اجرای آثار از چهارشنبه 10 دی ماه از سرگرفته می‌شود.

نمایش «کالون و قیام کاستلیون» به کارگردانی آرش دادگر ساعت 18، به قیمت 25 هزارتومان و مدت زمان 80 دقیقه با حضور بازیگرانی چون مهران امام بخش، کامبیز امینی، فرید قبادی، حسام منظور، آرش دادگر، یعقوب صباحی، عمار آشوری، مریم راسخ‌،‌ مهراب رستمی، امیر رجبی، علی کوشا و علی میرنژاد در تالار استاد سمندریان روی صحنه است.



نمایش «خانه وا ده» به کارگردانی محمد مساوات، بازی علی محمودی، محمدعلی محمدی، احسان بهلولی، اسماعیل گرجی، بانیپال شومون، نیما نوری‌زاده و مجید عسگری، مدت زمان 75 دقیقه، قیمت بلیت 25 هزارتومان، ساعت 20:15 در تالار استاد سمندریان روی صحنه است.



همچنین نمایش «دو دلقک و نصفی» به کارگردانی جلال تهرانی ساعت 20 با مدت زمان 70 دقیقه و قیمت بلیت 25 هزارتومان با بازی سارا پهلوانی، فرشاد قاسمی و مصطفی لعلیان در تالار استاد ناظرزاده روی صحنه است.



تئاتر شهر 9 دی تعطیل است

نمایش های به صحنه رفته در مجموعه تئاتر شهر سه شنبه نهم دی ماه به مناسبت تقارن با شهادت امام حسن عسگری (ع) اجرایی ندارند.



نمایش های «مرگ فروشنده» به کارگردانی نادر برهانی مرند و «دیده بانان» به کارگردانی محمدرضا خاکی روزهای سه شنبه نهم دی ماه به مناسبت تقارن با شهادت امام حسن عسگری (ع) اجرایی ندارند.



تالار سنگلج سه شنبه تعطیل است

به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام حسن عسگری (ع) نمایش «داستان پرماجرای به شوی رفتن بانو گشسب ...» سه شنبه نهم دی ماه اجرا نخواهد داشت.

«...بانوگشسب...» به کارگردانی مریم معترف کاری از گروه تئاتر آوا است و در آن میلاد قدیری به عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز، علی جباری موسیقی، فایزه فیض طراح و سازنده عروسک، سعید شاکرنیا طراح پوستر و بروشور، شیوا آشوری به عنوان مدیر صحنه، زهرا شایان فر مدیر روابط عمومی و میترا اسماعیلی به عنوان مدیر تبلیغات همکاری دارند.

طراحی صحنه و لباس این نمایش را مریم معترف بر عهده دارد.