میزان بارندگی در سال زراعی شهر کرمان ۷.۵ میلیمتر است

محسن عراقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در چند روز آینده جوی آرام بر استان حاکم است و به جز سرمای هوا پدیده قابل توجهی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به عدم بارندگی در چند روز آینده گفت: در حال حاضر میزان بارندگی از اول مهرتا کنون در ایستگاه فرودگاه کرمان ۵۲ میلیمتر بارش بوده که ۷ و نیم میلیمتر آن از اول مهر تا کنون ثبت شده است. یعنی بارش سال زراعی ۹۳ – ۹۴ تا کنون ۷ و نیم میلیمتر می باشد.

وی بیان کرد: این میزان در سال گذشته ۱۴ میلیمتر بوده است. میانگین بارندگی ایستگاههای سینوپتیک هواشناسی در سال زراعی جدید ( از اول مهر تا امروز) ۱۵.۶ میلیمتر می باشد که این میزان در تاریخ مشابه سال قبل ۱۷ میلیمتر بوده است.

عراقی زاده افزود: نتایج بدست آمده از تحلیل خروجی مدلهای پیش بینی اقلیمی، تا پایان اسفند ۹۳ نشان می دهد که دما در اکثر مناطق استان بین ۰.۵ تا ۱.۵ درجه گرمتر از نرمال و بارشها، درحد نرمال پیش بینی می شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در استان کرمان از داده های ۱۲ ایستگاه سینوپتیک و ۳۵ ایستگاه خودکار اطلاعات هواشناسی دریافت و ثبت می شود. پنج ايستگاه فرودگاهي نيز مشغول فعاليت ميباشند به اين مجموعه بايستي تعداد ۱۰۴ ايستگاه بارانسنجي ، شش ايستگاه اقليم شناسي را نيز اضافه کرد. داده ها و اطلاعات ثبت شده به وسیله ایستگاههای هواشناسی طی سال های طولانی بایگانی و نگهداری شده و به صورت سالنامه هواشناسی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. این داده ها برای تهیه نقشه ها، اطلس ها و پژوهش های اقلیمی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: بکار گیری دانش هواشناسی به عنوان بستر بسیاری از برنامه ریزی های علمی، فنی، صنعتی، کشاورزی و امور عمرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا اداره کل هواشناسی کرمان در نظر دارد سیستمهای ابزار دقیق ،اتوماتیک و فن آوری اطلاعات خود را بهسازی و نوسازی نماید. از شرکت های واجد شرایط جهت انجام پروژه ها دعوت به عمل می آید. متقاضیان می توانند با این اداره کل تماس حاصل نمایند.