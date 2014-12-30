به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی صبح سه شنبه در نشست با معاونان دادسرای استان اظهارداشت: ۹ دی از روزهای مهم و تاثیرگذار در فرآیند اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و روز تجلی بصیرت و میثاق با ولایت است.

وی افزود: ملت سرافراز ایران اسلامی در ۹ دی سال ۱۳۸۸ با بصیرت و آگاهی که برگرفته از فرهنگ عاشورایی بود با حضور آگاهانه و مقتدرانه با بیعتی مجدد با آرمان‌های امام خمینی(ره) و شهدای والامقام انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری، حماسه‌ای جاودان و به یاد ماندنی در تاریخ انقلاب اسلامی خلق کردند.

صادقی نیارکی ۹ دی را برگ زرین دیگری در مقطع حساس و پر مخاطره تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی ایران دانست و بیان کرد: استکبار جهانی همواره سعی کرده با تحریم ها و توطئه ها و کارشکنی های فراوان، مانع اقتدار و عزت ملت ایران شود ولی هوشیاری ملت ایران در دفع فتنه ها در سایه تبعیت از فرآمین رهبری باعث شکست همه توطئه ها شده است.

عضو شورای مسئولان قضایی استان افزود: به برکت خون شهیدان اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و مبارزات و ظلم‌ستیزی هایی که در تمامی اعصار وجود داشته است هم اکنون شاهد نظام ولایی در جامعه هستیم و از برکات همین نظام است که در کشور ما گویش‌ها، طوایف، ادیان و مذاهب فراوانی دوشادوش هم و با وحدتی وصف ناپذیر در حال زندگی هستند.

حجت الاسلام صادقی نیارکی خاطر نشان کرد: فرهنگ عاشورا به ما آموخته که با توکل و تاسی به خداوند متعال و سیره انسان ساز عاشوراییان از مجاهدت، اخلاص، تقوی، درایت، محبت، صبر، تفکر، مشورت آن عزیزان سرمشق گرفته و در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کوشیده و با وجود این فرهنگ غنی و با تاکید بر لزوم امر به معروف و نهی از منکر، تلاش کنیم که با عمل خود، جامعه را به سوی معروف هدایت کرده و از منکر بازداریم.

دادستان قزوین در پایان با گرامیداشت این روز ماندگار در خلق این حماسه تاریخی اظهار امیدواری کرد: مردم غیور، فهیم و ولایی با پیروی و اطاعت از فرامین مقام عظمای ولایت با تجدید میثاق با ‌آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب اسلامی و تبعیت از مقتدای خویش همچنان به منظور پاسداشت از این دستاورد عظیم تاریخی از هیچ تلاشی دریغ نکنند.