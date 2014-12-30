به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آب خضر رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در همایش علمداران بصیرت در سالن ایوان شمس تهران با اشاره به تهدیداتی که در روز 9 دی ماه سال 88 از سوی برخی در فضای عمومی ایجاد شد، اظهار داشت: تهدیدات زیادی در همان روز متوجه ما بود و در فضای مجازی التهاب آفرینی انجام می شد تا جایی که اعلام کردند بطری‌های آبی که در دست مردم قرار دارد، مسموم است.

وی افزود: در همان روز تمامی تلفن های ارتباطی ما در تهران و همچنین ارتباط ما با استانها قطع شد و تنها تلفن‌های ثریا که در دست عوامل داخلی دشمن بود فعال بود و تقریبا تمامی امکان های ارتباطی ما را فلج کرده بودند.

آب خضر با بیان اینکه بعد از جسارت در روز عاشورا ما کمتر از 48 ساعت باید حرکت و خروش مردم را ساماندهی می کردیم که این کار مشکلی بود، گفت: برگزاری چنین مراسم های میلیونی در تهران معمولا یک یا دو ماه قبل از آن برنامه ریزی می شود اما ما برای راهپیمایی روز 9 دی فرصت کمی داشتیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حضور مردم در 9 دی را یک حضور باورنکردنی عنوان کرد و افزود: پیش بینی ما از حضور مردم در روز 9 دی، 2 میلیون نفر بود اما بعدا ما از طریق آمار دستگاههای مختلف متوجه شدیم که در حدود 4.5 میلیون نفر در راهپیمایی روز 9 دی تهران شرکت کرده بودند.

وی افزود: من به عنوان یکی از کسانی که از ابتدای انقلاب در همه مراسم ها و راهپیمایی ها حضور داشتم، مراسمی به وسعت 9 دی را ندیده بودم و تنها مشابه چنین مراسمی عاشورا و تاسوعای سال 57 بود.

آب خضر با اشاره به برنامه ریزی دشمن برای براندازی جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون، گفت: 4 سال پیش یکی از مسئولین سازمان جاسوسی سیا اعلام کرد که ما تا سال 88 سالانه 2 طرح برای براندازی جمهوری اسلامی را طراحی کردیم اما تمامی این طرح ها با شکست مواجه شد؛ این سخن مقام سیا بدین معنی است که اگر برای هر سال دو برنامه در نظر گرفته بودند تا سال 88 در واقع 64 برنامه را برای براندازی جمهوری اسلامی طراحی کرده بودند.