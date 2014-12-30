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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۵۲

برگزاری نشست آزاداندیشی اصول فقه حکومتی در دانشگاه امام صادق

برگزاری نشست آزاداندیشی اصول فقه حکومتی در دانشگاه امام صادق

گروه فقه حکومتی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) نشستی با موضوع اصول فقه حکومتی را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از موضوعات مهم درعرصه تحولات فقهی، بازخوانی روش‌های استنباط و برنامه‌ریزی جهت توسعه علم اصول در کنار روش‌های نوین فهم متن است.

اصطلاح اصول فقه حکومتی نیز ناظر به نوعی نگاه خاص در فرآیند استنباط فقه است که توسط برخی از نظریه‌پردازان و اندیشه‌ورزان این حوزه، جعل و بسط یافته است.

گروه فقه حکومتی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام با توجه به رسالت خود مبنی بر حرکت در ساحت میان‌رشته‌ای علوم، اقدام به برگزاری یک نشست با دعوت دو تن از نظریه پردازان اصول فقه و با همکاری دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی، این موضوع را مطمح نظر قرار می‌دهد.

حجت‌الاسلام رضا اسلامی مؤلف کتاب اصول فقه حکومتی و حجت‌الاسلام دکتر علوی از اساتید حوزه و دانشگاه به ارائه بحث در این نشست می پردازند.

این کرسی فردا چهارشنبه 11دی 1393 ـ ساعت 19 تا 20 در بزرگراه شهید چمران ـ پل مدیریت ـ‌ دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ـ ساختمان جدید ـ طبقه سوم ـ سالن شهید صدر برگزار می شود.

کد مطلب 2452362
زهرا سیفی

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