به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسدی پور در این رابطه اظهار داشت: طی امسال ۱۸ باب مدرسه از سوی خیرین در نقاط مختلف استان لرستان احداث شده است.

وی بیان داشت: طی سالجاری حوزه مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس لرستان با همکاری مجمع خیرین مدرسه ساز استان توانست در بحث تکمیل پروژه های نیمه تمام رتبه اول کشور را به خود اختصاص دهد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان عنوان کرد: با کمک خیرین مدرسه ساز ۱۸ باب مدرسه نیمه تمام در نقاط مختلف روستایی و شهری استان تکمیل و به ادارات آموزش و پرورش تحویل داده شد.

اسدی پور ادامه داد: این پروژه ها که توسط خیرین لرستانی و همچنین استانهای دیگر در استان تکمیل شده شامل مدارس یک کلاسه و هنرستان ۱۸ کلاسه بوده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با اشاره به برگزاری شانزدهمین جشنواره مجمع خیرین مدرسه ساز در استان لرستان عنوان کرد: خوشبختانه استان لرستان در این رابطه توانست رتبه برتر را از آن خود کند.

وی ابراز امیدواری کرد استان لرستان در رابطه با برگزاری هفدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در کشور نیز استان برتر شود.