دلایل جدایی محمد قاضی از استقلال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاضی که حدود دو فصل است در استقلال حضور داشت در آخرین ساعات فصل نقل و انتقالات به دنبال جدایی از استقلال است.

به گفته یکی از نزدیکان قاضی، وی از چهار تیم پرسپولیس تهران، صبای قم، پدیده مشهد و فولاد خوزستان پیشنهاد دارد و قرار است تا ساعاتی دیگر تیم نیم فصل دوم خود را مشخص کند.

به گفته یکی از نزدیکان وی، دلیل جدایی او از استقلال تنها دروغ هایی بود که یکی از مسئولان باشگاه از ابتدای فصل به او گفت و این دروغ ها تا نیم فصل ادامه پیدا کرد و همین مسئله باعث شد تا محمد قاضی دیگر علاقه ای به حضور در این تیم نداشته باشد و اینکه گفته می شد وی به خاطر حضور رضا عنایتی در استقلال از جمع آبی‎پوشان جدا خواهد شد شایعه ای بیش نبوده است و اگر از ابتدای فصل با او صادقانه صحبت می‎شد قاضی هیچوقت استقلال را ترک نمی‌کرد.