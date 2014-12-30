خنثی سازی 2 هزار بمب در 4 منطقه بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، کمیته امنیتی شورای استانی بغداد اعلام کرد که یک یگان خنثی سازی مواد منفجره بیش از دو هزار بمب خنثی کرده اند.

این بمب ها در بیش از 4 منطقه بغداد یعنی المحمودیه، اللطیفیه، دویلیبه و ابوغریب کشف و خنثی شدند.