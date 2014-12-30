تعدادی از واحدهای مسکونی بوشکان آسیب دید/ زلزله در شنبه خسارت نداشت

کاظم مرادی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با اشاره به وقوع ۲ زمین‌لرزه در دشتی و دشتستان اظهار داشت: امروز ۲ زمین‌لرزه در استان بوشهر به وقوع پیوست که خوشبختانه خسارت جانی در بر نداشته است.

وی افزود: زلزله ۵.۳ ریشتری در بخش شنبه با موقعیت جغرافیایی ۲۸.۶۲ عرض شمالی و ۵۱.۷۹ طول شرقی در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و فاصله ۲۵ کیلومتری شهر شنبه ثبت شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری بوشهر بیان کرد: زلزله بوشکان نیز با قدرت ۴.۴ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده و تعدادی از واحدهای مسکونی خسارت دیده‌اند که البته خسارت به واحدهای مسکونی قدیمی و خشتی وارد آمده است.

مرادی اضافه کرد: از ابتدای وقوع زمین‌لرزه در شنبه و بوشکان تاکنون تیم‌های امداد و نجات برای امدادرسانی به مناطق زلزله‌زده اعزام شده و در آمادگی کامل به سر می‌برند.

گزارش تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.