مهاجم سابق نفت آبادان و الوند همدان به صبا ملحق شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم اکبری مهاجم تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و بازیکن سابقه تیم‌های الوند همدان و اتکای گلستان به صبا ملحق شد.

این مهاجم گلزن، متولد فروردین ۱۳۶۱ است که هم اکنون در تمرینات صبای قم حضور دارد و به مدت ۱۸ ماه تا پایان لیگ پانزدهم با صبا قرارداد بست تا جایگزین مارکو آیوبل و احمد حسن زاده‌ای شود که وضعیت حضورش در نیم فصل دوم هنوز در هالی‌ای از ابهام قرار دارد.

با وجود اینکه صبا از تلاش برای جذب محمد قاضی از استقلال و محمد عباس‌زاده از پرسپولیس خبر داده بود اما به نظر می‌سرد این باشگاه به جذب مهاجمی از لیگ یک بسنده کرده و برنامه‌ای برای جذب مهاجمی دیگر در دستور کار ندارد.

اکبری در ابتدا فصل به تیم صنعت نفت آبادان پیوسته بود تا همراه با این تیم در لیگ دسته اول حاضر باشد اما پس از پایان نیم فصل به عضویت صبای قم درآمد در حالی که وی در لیگ دسته یک سال گذشته که با لباس الوند همدان به زمین رفته بود در ۱۷ بازی موفق به زدن ۸ گل شده بود.

بعد از سعید مهدی‌پور (شهرداری تبریز)، محمد حیدری (فجر سپاسی شیراز)، جواد کاظمیان (بازیکن آزاد)، یوسف چاخواشویلی (اسپارتاکی گرجستان) و محمد اوسانی‌کرد (استقلال‌صنعتی خوزستان)، قاسم اکبری ششمین خرید صبای قم در نقل و انتقالات نیم‌فصل لیگ چهاردهم به شمار می‌رود و همگی این بازیکنان هم اکنون در تمرینات صبای قم حضور دارند.