توفیقات داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران را تقویت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی سید محمد سادات ابراهیمی در نطق میان دستور با اشاره به اینکه دنیا بداند مردم ایران تا پای جان پشتیبان رهبری، انقلاب و نظام است، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی از جمله سرنوشت‌سازترین وقایع قرن بیستم است، دشمنان فتنه‌گر خارجی بدانند که مردم ایران تا پای جان کنار انقلاب و رهبری ایستاده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس توفیقات چشمگیر داخلی و بین‌المللی داشته که باید این توفیقات را تقویت کنیم و نباید روش‌های منفی حکمرانی را تکرار نماییم.

نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیکاری، اعتیاد، طلاق و فقر، حیات مردم ایران را در آستانه فروپاشی گذاشته است، گفت: عدالت بدون مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم نمی‌شود.

ابراهیمی ادامه داد: کشاورزان چگونه برای تولید قد عَلَم کنند و اقشار کم درآمد چرا برای خرید نان باید مشکل داشته باشند؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی مردم ببینند به جای پرداختن به مشکلات آنها، علیه هم دست به کار بشویم، مطمئنا با این تضاد نمی‌توانند ارزیابی درستی از عملکرد ما داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: اعتدال به منظور خودداری از افراط، یک امر ضروری است که خوب است در کشور به آن توجه کنیم.