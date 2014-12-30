بدهی ۶.۵ میلیارد تومانی ورزش و جوانان لرستان به شهرداریها

علی یاور عزیزپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر بدهی ورزش و جوانان استان لرستان به شهرداریهای مختلف استان بیش از ۶.۵ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در بحث بودجه های سنواتی اداره کل ورزش و جوانان کوتاهی های فراوانی صورت گرفته است عنوان کرد: متاسفانه سالهای گذشته اقدامی در رابطه با جذب این بودجه ها در اداره کل ورزش و جوانان استان صورت نگرفته است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان با اشاره به بدهی این اداره کل به دستگاههای خدمات رسان استان بیان داشت: در حال حاضر ورزش و جوانان لرستان بیش از یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بدهکار دستگاههای خدمات رسان مانند شرکت آب و فاضلاب، شرکت برق و شرکت گاز است.

عزیزپور بیان داشت: این در حالیست که بابت پرداخت این بدهی ها در بودجه سال ۹۳ اداره کل ورزش و جوانان استان هیچ گونه محلی پیش بینی نشده است.

وی با بیان اینکه ما هم اکنون وارث بدهی های گذشته اداره ورزش و جوانان هستیم تصریح کرد: امیدورایم بتوانیم اقدامات لازم را برای پرداخت این بدهی ها در اداره کل ورزش و جوانان انجام دهیم.