به گزارش خبرنگار مهر، ماجراهای امیرحسین صادقی و استقلال وارد مرحله پیچیده‌تری از قبل شده چرا که با وجود تاکید فراوان افشارزاده مبنی بر اینکه اگر سرمربی بازیکنی را نمی‌خواهد در نامه کتبی آن را بنویسد، امیر قلعه‌نویی نامه ننوشت، تا مراحل اداری کار انجام نشود و امیرحسین صادقی همچنان بلاتکلیف بماند!

نکته اینجاست که افشارزاده پس از اینکه امیر قلعه‌نویی نامه کنار گذاشتن امیرحسین صادقی را دریافت نکرد، نامه ای از خود امیرحسین صادقی دریافت کرد که این بازیکن در آن خواستار این شده که تکلیفش روشن شود و با توجه به اینکه امروز آخرین روز نقل و انتقالات است (نامه روز گذشته به مدیر عامل ارائه شد) و با استناد به قراردادی که با باشگاه دارد با همان شرایط در استقلال بماند.

مدیرعامل استقلال پس از دریافت این نامه بود که حکم داد صادقی در استقلال بماند و البته او مسائل فنی را در این رابطه تضمین نکرد و آن بخش را به امیر قلعه‌نویی سپرد.

باید دید امیر قلعه نویی توان اجرای حکم باشگاه را دارد و آیا صادقی تاب نیمکت نشینی یا سکو نشینی را دارد یا اینکه این موضوع سبب اختلاف‎های بیشتر میان کاپیتان و سرمربی خواهد شد؟