حصر کمترین مجازات برای فراهم کنندگان زمینه اهانت به امام حسین(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کائیدی نماینده مردم پلدختر در مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با اشاره به اینکه در تاریخ انقلاب اسلامی دو حادثه فراموش نشدنی وجود دارد، گفت: حادثه اول هشت سال جنگ تحمیلی و حادثه دوم فتنه سال 88 است.

وی افزود: در هشت سال جنگ تحمیلی ملت دشمن را به خوبی می شناخت و حق و باطل روشن بود اما در فتنه 88 برنامه ریزی بلند مدت استکبار جهانی و سرمایه گذاری بر روی عوامل داخلی و زخم خوردگان از انقلاب در کشور حاکم بود و متاسفانه برخی خواص بی بصیرت فتنه 88 را میدان داری می کردند تا به بهانه تقلب و ایجاد غبار، باطل را مانند حق نشان دهند.

این نماینده مجلس ادامه داد: فتنه 88 به فرمایش رهبری بسیار بزرگ بود که با گذشت زمان ابعاد پیچیده و پشت پرده آن بیشتر مشخص شد، اگر امام (ره) بود، سخت برخورد می کرد چرا که به ملت، شهدا و خانواده شهدا ظلم شد و به دنبال سقوط و براندازی نظام بودند.

نماینده مردم پلدختر گفت: مردم خودشان انقلاب را علم کردند و با مبارزه انقلاب را پاسداری می کنند و با حضور به موقع مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی زدند.

این نماینده مجلس ادامه داد: عده ای با نفوذ به بدنه حاکمیت به دنبال تطهیر عوامل فتنه هستند اما کسانی که زمینه اهانت به تمثال رهبری، امام خمینی (ره) و نیز اهانت به ساحت امام حسین (ع) را فراهم کردند، حصر برای آنان کمترین مجازات است.

کائیدی خاطرنشان کرد: این قبیل سیاسیون که به دنبال تطهیر فتنه گران هستند بدانند که ملت در 9 دی با سربلندی از آزمون دیگر این انقلاب بیرون آمده است.