برای 2 هزار و 100 مگاوات برق هسته ای قرارداد منعقد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولین، سفیران و رایزن های اول وزارت امور خارجه روز دوشنبه 8 دیماه از سایت غنی سازی فردو (شهید علیمحمدی) بازدید کرده و با آخرین دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در حوزه غنی سازی آشنا شدند.

زارعان، معاون حفاظت و امنیت سازمان انرژی اتمی در حاشیه این بازدید ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت دانشمند هسته ای علیمحمدی با تاکید بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین المللی اظهار داشت؛ نمونه بارز پایبندی کشور به تعهدات بین المللی قطعنامه 598 سازمان ملل است که جمهوری اسلامی ایران ضمن حفظ اصول انقلابی به کلیه تعهداتش در این مورد عمل کرده است.

وی در ادامه گفت: مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 یکی از مهمترین مسایل روز بین المللی بوده و تیم مذاکره کننده ایران متشکل از مسئولین و کارشناسان وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران در سه بِعد فنی، سیاسی و حقوقی مذاکرات را مقتدرانه پیش برده اند و علی رغم زیاده خواهی های قدرت های غربی، جامعه بین الملل به این ادراک رسیده است که تنها راه حل مذاکرات تفاهم و توافق سازنده بوده و دشمنان تلاش می کنند با حفظ آبرو دست از تقابل بردارند.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل صنعت هسته ای تصریح کرد: ملت ایران ملتی اهل گفتگو، منطق و مذاکره هستند ولی زیر بار فشار و زیاده خواهی های جهان سلطه نخواهند رفت و مقتدرانه پای ارزش های خود ایستاده اند.

زارعان افزود: امروز موضوع اصلی مذاکرات فرآیند غنی سازی نیست بلکه میزان و اندازه غنی سازی است. کاربردهای فوق العاده صنعت هسته ای در عرصه های گوناگون صنعتی، پزشکی، انرژی و کشاورزی باعث شده کشور به سمت استفاده از این صنعت برود. لذا مجلس محترم شورای اسلامی ایران تامین 20هزار مگاوات برق هسته ای را به تصویب رساند و مسئولیت اجرای آنرا بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران گذاشته است.

زارعان اضافه کرد: در اولین گام از اجرای این مصوبه 5000 مگاوات در دستور کار قرار گرفته که علاوه بر 1000 مگاواتی که در مدار قرار گرفته است قرارداد 2100 مگاوات دیگر منعقد شده است.

همچنین روز یکشنبه 7 دیماه سال 1393 جمعی از مسئولین ارشد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از همین سایت بازدید کرده و با دستاوردهای غنی سازی کشور در سایت هسته ای شهید علیمحمدی آشنا شدند.

رئیس قرارگاه دفاع سایبری سازمان انرژی اتمی در حاشیه این بازدید ضمن تاکید بر بومی سازی صنعت هسته ای اظهار داشت: اکنون به حول قوه الهی و با مدیریت جهادی و با همت، تلاش، همدلی و انسجام کارشناسان خدوم صنعت، این فناوری در کشور عزیزمان بومی سازی شده است. به همین دلیل دشمن سودای ایجاد مانع در بروز استعدادهای ارزشمند فرزندان این ملت عزیز را داشته که به لطف خداوند متعال و عنایت ائمه اطهار(ع) و حسب رهنمودهای مقام معظم رهبری و همچنین حمایت های بی دریغ ریاست محترم جمهوری و مسئولین دلسوز نظام از جمله ریاست محترم سازمان جناب آقای دکتر صالحی و تلاش کارکنان صنعت هسته ای تاکنون ناکام مانده است.

زارعان تصریح کرد: مسئله ما با آمریکا موضوع استکباری بوده و هدف نظام سلطه حذف استقلال و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در حوزه های گوناگون می باشد.

وی ادامه داد: مسئله هسته ای بهانه ای بیش نیست آنها در پی گسترش موضوع ایران هراسی و اسلام هراسی هستند، در همین راستا ایمنی نیروگاه بوشهر که ایمن ترین نیروگاه ها در منطقه است، را مطرح نمودند. اما به لطف الهی روز به روز اقتدار و اعتبار کشور در مجامع بین المللی و منطقه ای بیشتر می شود. در پایان زارعان به سوالات حاضرین پاسخ گفت.