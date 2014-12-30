بانوان کرمانشاهی به مصاف کیا گالری تهران می روند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پلی آف بین چهار تیم پایین جدول سوپر لیگ A بسکتبال بانوان برای تعیین تیم های نهم تا دوازدهم و مشخص شدن تیم های سقوط کننده به دسته پایین تر از چهار شنبه دهم دی ماه برگزار خواهد شد.

هیئت کرمانشاه، کیا گالری تهران، بال شیراز و وحدت آریا تهران چهار تیمی هستند که برای بقا در مسابقات سوپر لیگ طی سه روز با هم به رقابت خواهند پرداخت.

بانوان کرمانشاهی، روز چهار شنبه و در نخستین دیدار خود از ساعت نه و ۳۰ دقیقه به مصاف کیا گالری تهران خواهند رفت.

تیم کرمانشاه روز پنج شنبه و در دومین مسابقه خود برابر وحدت آریا تهران به میدان خواهد رفت و در روز جمعه نیز آخرین مسابقه خود را مقابل بال شیراز برگزار می کند.

گفتنی است، بانوان کرمانشاهی در دور گروهی مسابقات توانسته بودند بال شیراز و کیا گالری تهران را شکست دهند.