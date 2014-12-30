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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۴۸

مسابقات سوپر لیگ بسکتبال؛

بانوان کرمانشاهی به مصاف کیا گالری تهران می روند

بانوان کرمانشاهی به مصاف کیا گالری تهران می روند

کرمانشاه- در یکی از دیدارهای پلی آف مسابقات سوپر لیگ بسکتبال بانوان برای تعیین تیم های سقوط کننده، تیم کرمانشاه به مصاف کیا گالری تهران می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پلی آف بین چهار تیم پایین جدول سوپر لیگ A بسکتبال بانوان برای تعیین تیم های نهم تا دوازدهم و مشخص شدن تیم های سقوط کننده به دسته پایین تر از چهار شنبه دهم دی ماه برگزار خواهد شد.

هیئت کرمانشاه، کیا گالری تهران، بال شیراز و وحدت آریا تهران چهار تیمی هستند که برای بقا در مسابقات سوپر لیگ طی سه روز با هم به رقابت خواهند پرداخت.

بانوان کرمانشاهی، روز چهار شنبه و در نخستین دیدار خود از ساعت نه و ۳۰ دقیقه به مصاف کیا گالری تهران خواهند رفت.

تیم کرمانشاه روز پنج شنبه و در دومین مسابقه خود برابر وحدت آریا تهران به میدان خواهد رفت و در روز جمعه نیز آخرین مسابقه خود را مقابل بال شیراز برگزار می کند.

گفتنی است، بانوان کرمانشاهی در دور گروهی مسابقات توانسته بودند بال شیراز و کیا گالری تهران را شکست دهند.

کد مطلب 2452384

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