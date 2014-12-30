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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۵۹

طی ۹ ماهه نخست سالجاری/

آموزش مهارتی به بیش از ۷۸۰۰ نفر در قم ارائه شد

آموزش مهارتی به بیش از ۷۸۰۰ نفر در قم ارائه شد

قم - مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم از آموزش مهارتی به هفت هزار و ۸۳۷ نفر طی ۹ ماهه نخست سالجاری در این استان خبر داد.

احمد عطارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی ۹ ماهه نخست سال جاری یک میلیون و ۶۶۲ هزار و ۱۰۷ نفر ساعت آموزش‌های مهارتی در موسسات کارآموزی استان قم ارائه شده است.

وی گفت: این آموزش‌ها در ۱۷۸ آموزشگاه خصوصی دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در بخش‌های صنعت و خدمات اجرا شده که تعداد هفت هزار و ۸۳۷ نفر در حرفه‌های مختلف آموزش‌های مهارتی را فراگرفتند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم ادامه داد: آموزش‌های بخش خصوصی در ۱۱۵ حرفه آموزشی از زیر مجموعه ۱۷ رشته آموزشی شامل فناوری اطلاعات، مراقبت و زیبایی، طراحی و دوخت، امور مالی و بازرگانی، عمران، برق، گردشگری، مکانیک، معدن، مخابرات و الکترونیک، صنایع دستی، خدمات آموزشی و بهداشت و ایمنی ارائه شده است.

وی گفت: افراد شرکت کننده در کلاس‌ها پس از پایان دوره آموزشی، در آزمون‌های کتبی و شفاهی شرکت کرده و گواهینامه دریافت می‌کنند.

عطارنیا گفت: آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای توسط بخش خصوصی و با کسب مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و بر اساس برنامه‌های درسی و استانداردهای مهارت آموزش مصوب سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و تأمین عوامل آموزشی واجد شرایط نسبت به برگزاری دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای اقدام می‌کنند.
 


 

کد مطلب 2452385

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