آموزش مهارتی به بیش از ۷۸۰۰ نفر در قم ارائه شد

احمد عطارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی ۹ ماهه نخست سال جاری یک میلیون و ۶۶۲ هزار و ۱۰۷ نفر ساعت آموزشهای مهارتی در موسسات کارآموزی استان قم ارائه شده است.
وی گفت: این آموزشها در ۱۷۸ آموزشگاه خصوصی دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در بخشهای صنعت و خدمات اجرا شده که تعداد هفت هزار و ۸۳۷ نفر در حرفههای مختلف آموزشهای مهارتی را فراگرفتند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان قم ادامه داد: آموزشهای بخش خصوصی در ۱۱۵ حرفه آموزشی از زیر مجموعه ۱۷ رشته آموزشی شامل فناوری اطلاعات، مراقبت و زیبایی، طراحی و دوخت، امور مالی و بازرگانی، عمران، برق، گردشگری، مکانیک، معدن، مخابرات و الکترونیک، صنایع دستی، خدمات آموزشی و بهداشت و ایمنی ارائه شده است.
وی گفت: افراد شرکت کننده در کلاسها پس از پایان دوره آموزشی، در آزمونهای کتبی و شفاهی شرکت کرده و گواهینامه دریافت میکنند.
عطارنیا گفت: آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای توسط بخش خصوصی و با کسب مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و بر اساس برنامههای درسی و استانداردهای مهارت آموزش مصوب سازمان آموزش فنی و حرفهای و تأمین عوامل آموزشی واجد شرایط نسبت به برگزاری دورههای آموزش فنی و حرفهای اقدام میکنند.
نظر شما