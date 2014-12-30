به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور 32 تکواندوکار برتر مرحله نخست و با نظارت کادر فنی برگزار خواهد شد و در نهایت هشت تکواندوکار برتر جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب خواهند کرد.

بیژن مغانلو در مورد این رقابتها گفت: با هدف حضور در مسابقات جهانی و فرصت دادن به مدعیان پوشیدن هوگوی تیم ملی این مسابقات را طی مراحل مختلف برگزار کردیم. فردا نیز هشت تا 10 نفر از میان نفرات شرکت کننده به اردو دعوت کرده و از شنبه آینده تمرینات را از سر خواهیم گرفت. البته مرتضی شیری هم که در مسابقات قهرمانی آسیا عضو تیم ملی بود فردا به همراه 32 نفر برتر مرحله نخست در مسابقات شرکت می کند.

وی در مورد انتخاب نفرات اصلی برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان گفت: در تلاش هستیم تا قبل از پایان سال جاری ترکیب نهایی را مشخص کنیم تا در دو ماه ابتدایی سال آینده تمرکز را روی بالابردن میزان آمادگی نفرات قرار دهیم.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: برگزاری مسابقات انتخابی یکی از پارامترهای انتخابی است. تمرینات درون اردویی و نحوه عملکرد در دو تورنمنتی که تیم ملی اعزام خواهد شد نیز مد نظر قرار خواهد گرفت تا بهترین نفرات را برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان انتخاب کنیم.

مغانلو در مورد برنامه های برون مرزی تیم ملی هم گفت: در شرایط فعلی حضور در دو تورنمنت امارات و هلند را مد نظر داریم، شاید رقابتهای مصر نیز به این برنامه ها اضافه شود تا بتوانیم با تدارک بهتری برای حضور در مسابقات جهانی آماده شویم.

وی در پایان گفت: تاکنون از سوی فدراسیون جهانی برنامه رقابتهای جایزه بزرگ مشخص در سال 2015 مشخص نشده ولی در نظر داریم تا نفراتی که به اردو اضافه می شوند را برای رسیدن به رنکنیگ مناسب به رقابتهای معتبر و دارای امتیاز اعزام کنیم.

قابل ذکر است تیم ملی تکواندو اردیبهشت ماه آینده باید در بیست و دومین دوره رقابتهای قهرمانی جهان به میزبانی روسیه در چیلابینسک شرکت کند.