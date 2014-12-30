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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۰۴

پیکرهای مطهر سه شهید مدافع حرم حضرت زینب در مشهد تشییع می‌شود

پیکرهای مطهر سه شهید مدافع حرم حضرت زینب در مشهد تشییع می‌شود

مشهد- فردا و همزمان با سالروز شهادت امام عسگری (ع) پیکرهای مطهر سه شهید مدافع حرم حضرت زینب (س) در مشهد تشییع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر سه شهید مدافع حرم حضرت زینب (س) فردا چهارشنبه همزمان با سالروز شهادت امام عسگری (ع) از مقابل مهدیه تهران تا حرم مطهر رضوی تشییع خواهد شد.

این مراسم فردا بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در مهدیه مشهد آغاز شده و آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد مقدس نیز در این مراسم سخنرانی خواهد داشت.

همچنین در ادامه این مراسم مداحان اهل بیت در سوگ پدر بزرگوار امام عصر (عج) به عزاداری خواهند پرداخت و سپس سه شهید مدافع حرم عقیله بنی هاشم؛ با حضور مردم قدرشناس و همیشه در صحنه مشهد و نیز زائران حرم مطهر رضوی، به سمت حرم امام هشتم تشییع خواهند شد.

گفتنی است، شهیدان سید اسحاق موسوی، نورمحمد محمدی و حبیب شجاعی در دفاع از حرم حضرت زنیب (س) در مقابل گروهک های تروریستی به فیض شهادت نائل شده اند.

کد مطلب 2452388

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