پرداخت بدهی دولت زمینه ساز تحول در خدمات تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدتقی نوربخش در دیدار با نائب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ناشی از 22 مورد است که یکی از آنها بابت سه درصد حق بیمه تکلیفی دولت است.

نوربخش با اشاره به اینکه تا سال 82 بدهی دولت 2700 میلیارد تومان بود، اظهار کرد: از سال 82 تا 92 بدهی دولت به 90 هزار میلیارد تومان رسید.

وی ادامه داد: دلیل این وضع تنها مطالبات سه درصدی حق بیمه نیست در بودجه سال جاری بدهی مربوط به سه درصد سهم دولت از حق بیمه به 800 میلیارد تومان می رسد که نسبت به کل بدهی دولت رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود و بدهی اصلی بابت 21 آیتم دیگری است که در نتیجه مصوبات گوناگون بوجود می‌آید و تجمیع این مبالغ منجر به ایجاد بدهی90 هزار میلیارد تومانی شده است.

نوربخش گفت: حجت الاسلام ابوترابی‌فرد به سازمان تأمین اجتماعی که نهاد خدمت رسان به محرومترین اقشار جامعه وحامیان انقلاب هستند، توجه زیادی دارند و ما نیز از رهنمودهای ایشان بهره می گیریم.

وی با بیان اینکه مهمترین تولید سازمان تأمین اجتماعی، امنیت اجتماعی است، افزود: شاخص‌ترین برند این سازمان اعتماد عمومی جامعه است.

نوربخش دراین نشست به ارائه گزارشی از وضعیت سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: 39 میلیون و 700 هزار نفر از جمعیت کشور تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند که 13 میلیون بیمه شده اصلی با احتساب افراد تبعی 34 میلیون بیمه شده اصلی وتبعی را شامل می‌شوند.

وی با اشاره به جمعیت 4 میلیون و 700 هزارنفری مستمری بگیران تحت پوشش تأمین اجتماعی تصریح کرد: تمامی ابعاد زندگی مستمری بگیران اعم از مستمری و درمان آنها توسط این سازمان تأمین می‌شود و عملکرد این سازمان در زندگی آنها به شدت تأثیر گذار است.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: امر درمان بیمه شدگان از طریق مراکز درمانی ملکی وخرید خدمت از مراکز طرف قرارداد انجام می‌شود و خدمات متعدد دیگر مانند غرامت دستمزد و بیکاری و ایام بارداری ارائه می شود که همه این خدمات در ابعاد زندگی نیمی از جمعیت کشور موثر است.

نوربخش اظهار امیدواری کرد با برنامه‌ریزی و تلاش کارکنان و مدیران، در دولت تدبیر و امید تجهیز منابع برای ایفای خدمات این سازمان فراهم شود.

وی با اشاره به وضعیت تعامل مناسب با کارفرمایان گفت: دریافت حق بیمه از کارگاهها با ارتباط و تعامل مطلوب و درک مشترک انجام می‌شود.

نوربخش با اشاره به خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی مهمترین تأمین کننده منابع بخش درمان کشور است و در سال گذشته 7500 میلیارد تومان به مراکز طرف قرارداد پرداخت کردیم و همچنین در طرح تحول نظام سلامت نیز نقش موثری داشته و در این رابطه 2500 میلیارد تومان در سال جاری هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته مطالبات مراکز طرف قرار داد با 9 ماه تأخیر پرداخت می‌شد، اظهار کرد: در حال حاضر مطالبات این مراکز کاملا بروز و بر اساس ضوابط قانونی پرداخت می‌شود و مطالبات بیمارستانهای طرف قرارداد تا مهرماه سال جاری پرداخت شده است.

نوربخش افزود: سازمان تأمین اجتماعی با اتخاذ برنامه محوری ضمن عبور از بسیاری از چالش‌ها، کمک موثری به اجرای طرح تحول سلامت داشته و بدون فروش دارایی‌ها خدمات متنوع خود را نیز انجام داده است.

وی از پایداری نسبی منابع و هزینه‌های این سازمان خبرداد و گفت: در بودجه سال آینده به مدیریت هزینه‌ها توجه ویژه‌ای داریم.

وی با بیان اینکه در بودجه سال 94به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری نیز توجه خاص شده است، افزود: رسالت و وظایف سازمان تأمین اجتماعی با اکثر بندهای این سیاست‌ها مرتبط است.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تشکیل دبیرخانه برنامه ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی با برنامه راهبردی مصوب مدیریت خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به منظور تهیه برنامه ششم توسعه کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین سیاست‌های کلی بیمه‌ای اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی درصدد است در تنظیم و پیشنهاد سیاستهای کلی بیمه‌ای با نهادهای تصمیم ساز کشور همکاری و مشارکت داشته باشد.

رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی نیز انضباط سازمانی و برنامه ریزی را از جمله اولویتهای این سازمان برشمرد و گفت: با آغاز به کار هیأت مدیره فعلی سازمان فرایند تهیه بودجه سالانه در دستور کار قرار گرفت و بودجه سال 93 در روزهای پایانی سال 92 به تصویب هیأت امنای سازمان رسید.

دکتر عباس کبریایی زاده افزود: در سال جاری نیز تدوین برنامه راهبردی سازمان مورد توجه قرار دارد و تا پایان سال این برنامه به تصویب هیأت مدیره می‌رسد تا سازمان تأمین اجتماعی در مسیر برنامه محوری قرار گیرد.

عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در این سازمان، علوم اجتماعی با دانش فنی و اقتصادی ادغام شده است، اظهار کرد: هیچ نهادی در کشور وجود ندارد که سالانه 46 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کرده و این درآمد را برای ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه هزینه کند.

مهندس علی ظفر زاده افزود: خدمات سازمان تأمین اجتماعی بسیار گسترده و متنوع است و امیدواریم با همکاری و حمایت مجلس شورای اسلامی از این سازمان شاهد ارتقاء خدمات و افزایش رضایتمندی مردم باشیم.

معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی نیز اولویت حوزه اقتصادی این سازمان را سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ دانست و گفت: سازمان تأمین اجتماعی 36 هزار میلیارد تومان در پروژه‌های جدید اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده است.

نجات امینی افزود: پروژه‌های اقتصادی جدیدی که سازمان تأمین اجتماعی در آنها سرمایه‌گذاری کرده است به طور متوسط 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و اولویت ما ورود به پروژه‌های بزرگ و کمک به دولت در حوزه‌های بالادستی اقتصاد است.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی: بیمه‌گری یک علم است و باید در این حوزه به دیدگاههای کارشناسی توجه شود

محمدحسن زدا با اشاره به تفاهم نامه همکاری سازمان تأمین اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جا دارد که پیشنهادات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در مرکز پژوهشها نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به دیدگاه‌های کارشناسی مورد رسیدگی قرار گیرد.