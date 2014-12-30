بیان بروز تقلب در انتخابات رمز اغتشاشات فتنه ۸۸ بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عامریان صبح سه شنبه در آئین گرامیداشت حماسه ۹دی در مسجد جامع شهرستان میامی با اشاره به اینکه از ابتدای خلقت انسان همیشه دو جبهه حق و باطل در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند، افزود: انقلاب اسلامی ایران مشتاقان زیادی را در دنیا مجذوب خود کرد و باعث شد تا آنها نگاه امیدوارانه ای به ایران و دفاع از مظلوم داشته باشند.

وی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جبهه باطل با ترفندهای مختلف در صدد آسیب وارد کردن به انقلاب اسلامی ایران شد، گفت: دشمنان انقلاب اسلامی با روش های مختلفی از جمله ترور شخصیتها، جنگ تحمیلی، تحریم و ... در این آروز بودند که انقلاب اسلامی را از حرکت خود باز دارند.

این استاد دانشگاه های شاهرود به وقایع فتنه سال ۸۸ نیز اشاره داشت و افزود: بنای طراحان فتنه بر این بود تا اعلام کنند که سال۸۸ سال اختتام انقلاب اسلامی ایران است و تقلب نیز رمز اغتشاشات آنها بود و متاسفانه برخی ها هم فریب خوردند و در این فریب ماندند.

عامریان حماسه۹دی را کاملا خودجوش دانست و افزود: متاسفانه برخی از خواص در قائله سال ۸۸ بد عمل کردند و به وظیفه عمار گونه خود به خوبی عمل نکردند.

این کارشناس مسائل سیاسی در خاتمه با تاکید بر اینکه این انقلاب با قدرت تمام به حرکت خود ادامه خواهد داد تصریح کرد: در این حرکت ریزش ها و رویش هایی داشته ایم که همه ما شاهد آن خواهیم بود.