به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی سوال سیدناصر موسوی لارگانی و زهره طبیب‌زاده‌نوری از وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار مجلس قرار گرفت. سوال طبیب‌زاده‌نوری در مورد حجم واردات بی رویه برنج و خودروهای لوکس بود.

سوال نماینده فلاورجان نیز در مورد علت اقدامات غیرقانونی مسئولان شرکت بازرگانی دولتی در واردات بی ضابطه کالاهای اساسی و علت صدور مجوز واردات کالاهای لوکس و غیرضروری بود.

در ابتدا محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص واردات شکر توضیحاتی را ارائه داد.

وی گفت: در سال ۹۱، دولت تعرفه واردات شکر را صفر کرد این در حالی است که در سال قبل از آن تعرفه واردات شکر ۱۱۰ درصد بود که این امر موجب واردات بی رویه شکر شد که تا سال ۹۲ نیز ادامه یافت.

نعمت زاده در خصوص واردات برنج نیز تصریح کرد: در ۸ ماهه سال ۹۲، جمعا یک‌میلیون و ۹۵۶ هزار تن برنج خارجی وارد کشور شده که مربوط به ثبت سفارش در سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ بوده است و در ۸ ماهه امسال واردات برنج به ۸۲۹ هزار تن کاهش یافته است. یعنی واردات ۴۰ درصد نسبت به دولت قبل کاهش یافته است.

وزیر صنعت گفت: شکری که وارد شده بود و در انبارها موجود بود با قیمت کیلویی هزار و ۸۰۰ تومان در بورس عرضه شد، اما خریداری نداشت، واردات شکر از طریق بخش دولتی در دولت یازدهم صورت نگرفته است و بنده اجازه عرضه شکرهای وارداتی را نیز ندادم تا تولیدکنندگان بتوانند شکر خود را بفروشند. بنابراین اطلاعاتی که به آقای لارگانی در این خصوص داده شده است، دقیق نبوده است.

وی در بخش دیگری از دفاعیات خود، گزارشی را از وضعیت واردات خودرو ارائه داد.

نعمت زاده گفت: در سال ۸۸، ۴۱ هزار و ۱۲۸ خودروی خارجی وارد کشور شده است که از این تعداد ۳۱ هزار دستگاه بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی بوده است در سال ۸۹، واردات خودرو ۴۹ هزار دستگاه بوده و در سال ۹۰ حدود ۳۹ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی خارجی وارد شده که از این دستگاه ۱۸ هزار دستگاه بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی بوده است.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: در سال ۹۱ مجددا واردات خودرو افزایش یافته و ۴۵ هزار دستگاه خودروی لوکس وارد کشور شده که از این تعداد، ۱۶ هزار دستگاه بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی بوده است.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر واردات خودرو در ابتدای سال ۹۲ خاطر نشان کرد: در دولت قبل ۷۸ هزار دستگاه خودروی لوکس وارد کشور شده که از این تعداد ۴ هزار دستگاه بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی بوده است.

نعمت زاده با اشاره به کاهش واردات خودروهای لوکس در دولت یازدهم گفت: در ۸ ماهه ابتدایی امسال تنها ۱۳۲ دستگاه خودرو وارد کشور شده که عمدتا متعلق به سفارتخانه های خارجی بودند، طبق قانون سفارتخانه های خارجی می‌توانند خودروهای مورد نظر خود را وارد کنند.

نعمت زاده: در ۸ ماهه سال ۹۳ تنها ۱۳۲ دستگاه خودرو وارد کشور شده در حالی که در سال ۹۲، ۷۸ هزار دستگاه خودرو وارد شده بود وزیر صنعت با اشاره به تکلیف برنامه پنجم توسعه مبنی بر عدم محدودیت برای واردات کالاها اضافه کرد: در راستای کنترل واردات کالا، دولت در ابتدای امسال تعرفه واردات را افزایش داد تا کالاهایی که در گمرکات مانده بودند با پرداخت تعرفه بیشتر ترخیص شوند.

وی اظهار داشت: سال جاری حدود ۳۵ دستگاه خودرو که در گمرک مانده بود، متروکه اعلام شد و گمرک آنها را به مزایده گذاشت که وزارت صنعت با مصوبه هیات وزیران این خودروها را مسترد کرد.

نعمت زاده ادامه داد: متوجه شدیم که چندین دستگاه خودروی لوکس امسال وارد تهران شده است، موضوع را بررسی کرده و مشخص شد این خودروها از مناطق آزاد وارد تهران شده اند. بنابراین مصوبه دیگری را در هیات وزیران گرفتیم تا خودروهای لوکس فقط مجوز حضور بر مناطق آزاد را داشته باشند.

وزیر صنعت معدن و تجارت در رد ادعای نماینده مردم تهران مبنی بر اینکه نیمی از خودروهای تولیدشده در کارخانه پورشه به ایران وارد شده اند، گفت: در سال ۲۰۱۳، ۱۶۵ هزار خودروی بالای ۲۵۰۰ سی سی در این کارخانه تولید شده که تنها ۶ دستگاه از این خودروها وارد ایران شده اند، چطور ادعا می کنید که نیمی از خودروهای ساخته شده توسط این کارخانه وارد ایران شده اند.

موسوی لارگانی: انتقاد از حذف ایران کد و فروش ۶ هزار تن شکر زیر قیمت بازار به دلالان

در ادامه جلسه، سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان که نعمت زاده برای پاسخگویی به سوال وی در مجلس حاضر شده بود، گفت: در دوران وزارت شما شکر با حدود ۲۰۰ تومان زیر قیمت بازار با مصوبه سازمان حمایت در بورس عرضه شد، این شکر توزیع شده ۶ هزار تن بود، کدام رانت خوار این شکر را خریداری کرده و مبلغ قابل توجهی به جیب زده است؟

وی با تاکید بر اینکه این شکر باید برای مواقع ضروری ذخیره سازی می شد، ادامه داد: چه دلیلی داشت زمانی که بخش خصوصی شکر مورد نیاز را وارد کرده بود، شرکت های دولتی، شکر را با قیمت ۲۰۰ تومان به بازار عرضه کند.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: زمانی که شما با عنوان وزیر صنعت معرفی شدید، همه معتقد بودند با ورود آقای نعمت زاده صنعت و تولید متحول می شود، زیرا ایشان پدر صنعت ایران است، اما مشکل صنایع نه تنها حل نشد بلکه افزایش هم یافت.

نماینده مردم فلاورجان افزود: واردات بی رویه کالا در راستای اقتصاد مقاومتی نیست، بیت المال را به غارت بردند بعد می گویند شکری در بورس دو بار قیمت گذاری شد و به فروش نرفت! در اسفند ماه سال ۹۲، ۵ هزار تن شکر سفید در یک روز ۲۰۰ تومان زیر قیمت بازار به قیمت یک‌هزار و ۷۰۰ تومان فروخته شد.

موسوی لارگانی ادامه داد: در همان زمان یک‌میلیون و ۷۷ هزار تن شکر در کارخانه ها داشتیم، اما کارخانه های قند به دلیل عدم توزیع شکر با مشکل روبرو شده و نیروهای خود را تعدیل کرده است

وی با انتقاد از حذف طرح ایران کد گفت: طرح ایران کد در دولت گذشته برای جلوگیری از واردات کالاهای بی کیفیت چینی اجرا شد، اما شما فقط به این دلیل که این طرح مربوط به دولت قبل بود، آن را ملغی کردید.

انتقاد طبیب‌زاده‌ از واردات بی‌رویه برنج/ کشاورزان زمین‌های خود را خشک کرده و ویلا می‌سازند

در ادامه این جلسه، زهره طبیب‌زاده‌نوری، نماینده مردم تهران نیز به بیان انتقاداتش از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات برنج و کالاهای اساسی پرداخت.

وی گفت: در ۹ ماهه اول امسال، ۴۴ هزار و ۶۴۷ خودروی سواری معادل ۹۲۴ میلیون دلار وارد کشور شده است که عمدتا شامل خودروهای لوکس بوده است. واردات خودروهای لوکس در یکسال اخیر ۳۰ درصد افزایش داشته است و ظاهرا ۵۰ درصد پورشه گران قیمت دنیا در ایران است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: واردات نزدیک به ۲ میلیارد دلار برنج هندی در سال جاری ضربات جبران‌ناپذیری به برنج‌کاران زحمتکش کشورمان وارد کرده است.

نماینده مردم تهران افزود: واردات محصولات کشاورزی از عوامل تهدیدکننده اقتصاد کشور است. متاسفانه ۷ قلم از واردات عمده کشور را واردات کشاورزی تشکیل می دهد.

طبیب‌زاده‌نوری گفت: قیمت‌های غیرواقعی خرید تضمینی و عدم ارائه تسهیلات به کشاورزان موجب شده است مشکلاتی برای کشاورزان ایجاد شود.

وی اظهار داشت: ۲۵۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی در کشور برنج‌کاری می شد که امروز با کاهش ۳۰ هزار هکتاری زمین های شالیکاری در مناطق شمالی مواجهیم، زمانی که سود فروش برنج کمتر از ساخت ویلا باشد، کشاورزان مزارع خود را خشک کرده و ویلا می فروشند.

عضو کمیسیون آموزش گفت: در سال ۹۱، یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شد و در سال ۹۲ نیز یک‌میلیون و ۹۷۰ هزار تن برنج خارجی وارد کشور شد. علی رغم پر بودن انبارهای کشور در هشت ماهه نخست سال جاری نیز ۹۵۰ هزار تن برنج وارد شد. این در حالی است که انبارهای کشور شرایط لازم را برای نگهداری این مقدار برنج ندارند و این امر موجب فاسد شدن برنج های وارداتی می شود.

نماینده تهران با انتقاد از برابری قیمت برنج های خارجی و برنج های ایرانی افزود: شما برنج پرمحصول داخلی را که هزینه کاشت آن برای کشاورزان ۴ هزار و ۵۰۰ تومان است را به قیمت تضمینی ۳ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنید که این امر باعث می شود کشاورز برنج خود را با نازل ترین قیمت به واسطه ها بفروشد و دلالان این برنج را چند برابر قیمت به مصرف کنندگان بفروشد.

نعمت‌زاده: آمار و اطلاعات نمایندگان درخصوص واردات کالا نادرست است

در ادامه محمدرضا نعمت‌زاده به بیان دفاعیات خود پرداخت و گفت: پیش از وزارت بنده یک شرکت دولتی و بخش خصوصی واردات برنج انجام می‌دادند و بعد از وزارت اینجانب به بخش دولتی گفتم از واردات برنج خودداری کنیم ما خرید شکر و برنج را در دولت ممنوع کردیم ولی بخش خصوصی اجازه واردات دارد که آن هم به اندازه وارد می‌کند.

وی تاکید کرد: برای کنترل قیمت و نیاز مصرف فقط با استفاده از ابزار تعرفه می‌توانیم واردات را کنترل کنیم.

وی خطاب به نمایندگان سوال‌کننده تصریح کرد: بررسی کنید اطلاعاتتان تا چه اندازه درست است متاسفانه اطلاعاتی که از سوی شما در صحن اعلام می‌شود نادرست است.

وی ادامه داد: شکری که در دولت گذشته ثبت سفارش شده وارد شده است که بالغ بر یک میلیون و 579 هزار تن است. در 8 ماهه امسال تنها 842 هزار تن واردات خودرو داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه قیمت واردات شکر کمتر از تولید شکر در داخل است گفت: دیروز شورای اقتصاد به این جمع‌بندی رسید که با قیمت چغندر امسال تولید شکر برای کارخانجات کیلویی 2 هزار و 300 تومان هزینه دارد ولی واردات آن کیلویی 1300 تومان قیمت دارد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود در مورد واردات خودرو گفت: در برنامه پنجم توسعه صراحت دارد که دولت نمی‌تواند مانع ورود و صدور کالا شود مگر مواردی که ممنوع شده باشد خودرو هم جزو کالاهای ممنوعه نیست.

وی ادامه داد: در سال گذشته به دلیل محدودیت‌های ارزی محدودیت واردات خودرو اعلام شد که خیلی‌ها شکایت کردند و دیوان عدالت اداری نیز به نفع آنها رای داد.

وی ادامه داد: در اواخر سال گذشته مقرر شد جز خودروهای بالای 2500 سی‌سی مابقی خودروها اجازه واردات داشته باشند.

وی ادامه داد: در قانون بودجه سال‌های گذشته به ایثارگران بالای 70 درصد اجازه داده شد خودرو وارد کنند که بر این اساس 7 هزار و 928 دستگاه خودرو ثبت سفارش شد. متاسفانه اغلب خودروهایی که مجوز ورود آنها از این طریق صادر شد به دلال‌ها تعلق داشت و ماشین‌های بالای 2500 سی‌سی وارد کردند، برای مقابله با این مشکل در هیات دولت مصوب کردیم که با استفاده از این مجوز ماشین‌های بالای 2500 سی‌سی وارد نکنند.

نعمت‌زاده اظهار داشت: در پایان دولت گذشته در تاریخ 91.11.20 مجوز واردات هزار دستگاه خودروی بالای 2500 سی‌سی به شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی داده شده بود که در مرداد ماه سال 92 لغو شد. متاسفانه پرونده‌های سازمان تامین اجتماعی هم‌اکنون در دادگاه‌ها در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: آمار و اطلاعاتی که وزارت صنعت و گمرک ارائه می‌دهند صحیح است نه اطلاعاتی که دوستان ما از روزنامه‌ها می‌گیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش واردات گندم در سال جاری گفت: به خاطر شرایط مذاکرات دولت تصمیم گرفت ذخیره گندم کشور را به دو برابر افزایش دهد و شرکت بازرگانی داخلی امسال 6.8 میلیون تن گندم از کشاورزان با قیمت 1050 تومان خریداری کرد و 5 میلیون تن گندم هم وارد کردیم.

وی کاهش تولید چغندر و پنبه را در کشور تاسف‌بار خواند و گفت: ما داعیه حضور در وزارت صنعت را نداشتیم دستور دادید آمدیم تا زنده هستیم کار می‌کنیم.

موسوی‌لارگانی: نگران حضور مافیا در واردات کالا و صنعت هستیم

در ادامه جلسه سیدناصر موسوی‌لارگانی که از اظهارات وزیر صنعت در مورد غلط بودن آمار و اطلاعات نمایندگان عصبانی بود خطاب به نعمت‌زاده گفت: فقط اطلاعات شما درست است بقیه دروغ می‌گویند! مانند برداشت از صندوق توسعه ملی و گران شدن قیمت نان که شما فرمودید هیچ افزایش قیمتی نداریم بعد 40 درصد قیمت گندم گران شد.

وی اظهار داشت: چرا 10 هزار تن شکر را ارزان‌تر از قیمت بازار به دلال‌ها فروختید. طبق مستندات ما از کشور فرانسه در سال جاری رقمی معادل 3 میلیون دلار لوازم آرایش وارد ایران شده است.

وی تصریح کرد: آمار و اطلاعات ما در مورد واردات خودرو از سایت گمرک جمهوری اسلامی گرفته شده است براساس این آمار دولت 23 میلیون دلار درآمد از واردات خودرو داشته است در سال جاری 263 میلیون دلار واردات خودرو داشته‌ایم، واردات خودرو در دولت کاهش نیافته است چرا دروغ می‌گویید؟

وی اظهار داشت: چغندرکاران ما با سختی چغندر کاشته‌اند و به دولت فروخته‌اند بعد از 2 ماه می‌گویید به جای پرداخت پول به آنها شکر می‌دهیم، شکر می‌خواهند چه کنند.

وی در پایان تصریح کرد: ما نگران مافیا هستیم. مافیایی که وارد واردات صنعت و واردات کالا شده‌اند.

طبیب‌زاده: نیاز سالانه کشور به برنج 700 هزار تن است

در ادامه زهره طبیب‌زاده نیز با انتقاد از لحن و اظهارات وزیر صنعت گفت: ایشان فرمودند اطلاعات نمایندگان غلط است در حالی که اطلاعات ما از سازمان گمرک گرفته شده است.

وی ادامه داد: نیاز سالانه واردات برنج برای کشور 700 هزار تن است در حالی که شما در سال 92، 2 میلیون تن برنج در انبارها داشتید و در سال 93 نیز 800 هزار تن برنج به ذخایر انبارهای خود اضافه کردید.

وی در پاسخ به اظهارات نعمت‌زاده مبنی بر اینکه برنامه پنجم اجازه ایجاد محدودیت در واردات کالا را به ما نمی‌دهد گفت: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در شرایط تحریم به شما اجازه ممنوعیت واردات می‌دهد در همین راستا نیز دولت قبل واردات خودرو را ممنوع کرده و شما نیز با تعرفه واردات کالاهای لوکس را افزایش داده‌اید.

در پایان نمایندگان با 102 رای موافق، 87 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از توضیحات نعمت‌زاده درخصوص واردات کالاها قانع نشدند.