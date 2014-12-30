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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۵۲

سردار قاسم سلیمانی در مراسم تشییع شهید تقوی شرکت کرد

سردار قاسم سلیمانی در مراسم تشییع شهید تقوی شرکت کرد

اهواز - سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس با حضور در اهواز در مراسم تشییع شهید حمید تقوی شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهید حمید تقوی صبح امروز با حضور مردم اهواز برگزار شد و در آن برخی مسئولان از جمله سردار قاسم سلیمانی نیز شرکت کرد.

آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان نیز در این مراسم با اشاره غیرمسقیم به حضور سردار قاسم سلیمانی در این مراسم اظهار کرد: من از سرداری که همه شما به او ارادت دارید امروز پرسیدم وضعیت در عراق و سوریه چگونه است؟ و او گفت وضعیت خوب است.

سردار حمید تقوی یکی از فرزندان منطقه کوت عبدالله اهواز و روستای ابودبس است که در درگیریهای منطقه بلد در استان صلاح الدین به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این سردار بزرگ که وظیفه مستشاری در سامرای عراق را بر عهده داشت در درگیری با تروریستهای تکفیری داعش به شهادت رسید. شهید تقوی از فرماندهان قرارگاه رمضان در دوران دفاع مقدس بود که پدر و برادر گرانقدر وی نیز در دوران جنگ تحمیلی به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

 

کد مطلب 2452392

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