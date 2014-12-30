حجت الاسلام محمد قطبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با فعالیت های در دست اقدام اداره ارشاد اصفهان برای رشد تئاتر اصفهان اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم در این زمینه تلاش برای ساخت هرچه سریع تر سالن تئاتر شهر بوده است که امیدواریم هرچه سریع تر با مجوز شهرداری دنبال شود.

وی افزود: همچنین در دانشگاه ها و هنرستان اصفهان رشته های بازیگری و نمایش را اضافه کردیم و با تلاش زیاد توانستیم در این زمینه مجوز کسب کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با اشاره به اینکه صندلی های بسیاری از این رشته در دانشگاه‌های آزاد و دولتی خالی ماند، تصریح کرد: با این وجود امیدواریم در آینده استقبال خوبی از این مسئله شود و بر این اساس در ادامه ظرفیت دانشگاه هنر برای رشته های تئاتر را از ۱۷۰۰ به ۲۵۰۰ رساندیم که این رشد در استان و کشور بی نظیر است چرا که دانشگاه های خصوصی نیز تا این اندازه افزایش دانشجو برای رشته تئاتر و بازیگری نداشته اند.

وی با بیان اینکه بر این اساس امیدواریم افراد تحصیل کرده در کنار افراد باتجربه تئاتر قرار بگیرند، اضافه کرد: همت خوبی شده است تا بچه های توانمند تئاتر اصفهان به عنوان داور، اعضای هیئت علمی و غیره تجربیات خود را به افراد علاقه مند تازه وارد به عرصه تئاتر آموزش دهند.

قطبی با بیان اینکه همچنین از سال گذشته جشنواره تئاتر دانشجویی برای رونق دهی به کار دانشجویان برگزار می شود، ابراز داشت: همچنان اعلام آمادگی می کنیم تا به هر موسسه ای که کار پژوهشی در زمینه تئاتر انجام می دهد مجوز داده شود و امیدواریم به زودی حداقل ۵ موسسه پژوهشی در زمینه تئاتر را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از مزایای این مسئله این است تا با بررسی تئاتر از دید تاریخی، زاویه دید با درام و محتوا یکی شود، گفت: موسیقی تئاتر موضوع مهمی است که کمتر به آن توجه شده است همانگونه که گاه فیلم ها و انیمیشین ها تمام حرف خود را با موسیقی می زنند از این عنصر مهم باید به درستی برای تئاتر نیز استفاده شود.

اهدای مجوز به آموزشگاه های تخصصی موسیقی تئاتر

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان تصریح کرد: نخستین اولویت ما موسیقی تئاتر است بنابراین همچنین آموزشگاه های موسیقی که قصد درخواست مجوز دارند درصورتی که به این موضوع بپردازند با عنوان آموزشگاه تخصصی موسیقی تئاتر به آنها مجوزداده می شود اما ۷۰ درصد کار آنها باید در زمینه موسیقی تئاتر باشد.

وی ادامه داد: همچنین با انجمن شعر و ادبیات وارد مذاکره شده ایم تا این انجمن با کمک به نمایشنامه نویسان برای اصلاح برخی عبارات یا جایگزینی ضرب المثل و شعر به جای کلام، پشتوانه خوبی برای غنی شدن متن نمایش ها فراهم کند.

قطبی گفت: تمام سعی ما این است که با بها دادن به تمامی زمینه های مرتبط با تئاتر همانند موسیقی، پژوهش، آموزش، شعر و ادیبات برای ارتقای تئاتر اصفهان تمام همت خود را به کار ببندیم.

وی اضافه کرد: این گام های نخست ما در راستای تقویت تئاتر اصفهان است و ممکن است رسیدن به همه این زمینه ها سالها به طول بیانجامد.