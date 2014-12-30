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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۵۲

تامین اجتماعی سالانه 12 هزار میلیارد تومان در حوزه درمان هزینه می کند

تامین اجتماعی سالانه 12 هزار میلیارد تومان در حوزه درمان هزینه می کند

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت : این سازمان سالانه 12 هزار میلیارد تومان در حوزه درمان هزینه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی همتی در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان تأمین اجتماعی دارای 77 بیمارستان و 277 مرکز درمانی ملکی است و با 45 هزار مرکز درمانی و 849 بیمارستان دولتی و خصوصی نیز طرف قرارداد است.

وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی نقش بسیار تعیین کننده‌ای در ارائه خدمات مطلوب درمانی در کشور دارد و در تحول سلامت نیز بخش عمده‌ای از منابع این طرح را تأمین کرده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی ارتباط این سازمان با شرکای اجتماعی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: فعالیت مناسب این سازمان باعث رضایتمندی جامعه و تقویت نظام اسلامی می‌شود.

منصور اعتصامی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی با حمایت مجلس شورای اسلامی می‌تواند جهت گیری مناسبی در حوزه اقتصادی داشته باشد و با فعالیت مناسب در این حوزه امکان ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان و تمامی آحاد جامعه را فراهم کند.

کد مطلب 2452395
مهناز قربانی مقانکی

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