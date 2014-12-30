تامین اجتماعی سالانه 12 هزار میلیارد تومان در حوزه درمان هزینه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی همتی در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان تأمین اجتماعی دارای 77 بیمارستان و 277 مرکز درمانی ملکی است و با 45 هزار مرکز درمانی و 849 بیمارستان دولتی و خصوصی نیز طرف قرارداد است.

وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی نقش بسیار تعیین کننده‌ای در ارائه خدمات مطلوب درمانی در کشور دارد و در تحول سلامت نیز بخش عمده‌ای از منابع این طرح را تأمین کرده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی ارتباط این سازمان با شرکای اجتماعی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: فعالیت مناسب این سازمان باعث رضایتمندی جامعه و تقویت نظام اسلامی می‌شود.

منصور اعتصامی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی با حمایت مجلس شورای اسلامی می‌تواند جهت گیری مناسبی در حوزه اقتصادی داشته باشد و با فعالیت مناسب در این حوزه امکان ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان و تمامی آحاد جامعه را فراهم کند.