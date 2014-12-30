برگزیده عکس های خبری ۹ دی ۹۳

آتش نشانان در حال خاموش کردن آتش یک مخزن نفت در سواحل «لیبی»
اعضای خانواده مسافران هواپیمای گمشده ایرآسیا در سالن انتظار فرودگاه بین المللی در «اندونزی»
مسافر مجروح کشتی با کمک گروه نجات از کشتی ایتالیایی خارج می شود. این کشتی مسافربری ایتالیایی روز گذشته با ۴۶۶ مسافر دچار آتشسوزی شده بود.
بازیگر نمایش خیابانی «روز خوب رهایی» موبایل قدیمی خود را می شکند.
سربازان آمریکایی برای یک ماموریت نظامی در «افغانستان» آماده می شوند.
خانواده ای در حال گردش صبحگاهی در پارکی در «انگلیس»
نظارت معاون رئیس جمهور «اندونزی» بر عملکرد گروه جستجو هواپیمای ایرآسیا
تصویری از «گرابار کیتاروویچ» کاندیدای ریاست جمهوری «کرواسی» در میان حامیان خود. انتخابات کرواسی به دور دوم کشیده شده است.
زندگی عادی مردم مالزی در میان سیل
مردی در حال دوچرخه سواری در میان برف ها «اسلوونی»
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