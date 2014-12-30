  1. مجله مهر
  2. عکس
۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۰۳

برگزیده عکس های خبری ۹ دی ۹۳

برگزیده عکس های خبری ۹ دی ۹۳

تصاویر امروز را از آتش سوزی مخزن نفت در «لیبی» آغاز می کنیم. سپس تصاویری از جستجوی هواپیمای ایرآسیا، نجات مسافران کشتی ایتالیایی و انتخابات «کرواسی» خواهیم دید.

960.jpg

آتش نشانان در حال خاموش کردن آتش یک مخزن نفت در سواحل «لیبی»

download.jpg

اعضای خانواده مسافران هواپیمای گمشده ایرآسیا در سالن انتظار فرودگاه بین المللی در «اندونزی»

download اتن.jpg

مسافر مجروح کشتی با کمک گروه نجات از کشتی ایتالیایی خارج می شود. این کشتی مسافربری ایتالیایی روز گذشته با ۴۶۶ مسافر دچار آتش‌سوزی شده بود.

download (2).jpg

بازیگر نمایش خیابانی «روز خوب رهایی» موبایل قدیمی خود را می شکند.

download (1).jpg

سربازان آمریکایی برای یک ماموریت نظامی در «افغانستان» آماده می شوند. 

460866268-young-family-enjoy-a-brisk-early-morning-gettyimages(1).jpg

خانواده ای در حال گردش صبحگاهی در پارکی در «انگلیس»

downloلاad (3).jpg

نظارت معاون رئیس جمهور «اندونزی» بر عملکرد گروه جستجو هواپیمای ایرآسیا

ل.jpg

تصویری از «گرابار کیتاروویچ» کاندیدای ریاست جمهوری «کرواسی» در میان حامیان خود. انتخابات کرواسی به دور دوم کشیده شده است.

download (3).jpg

زندگی عادی مردم مالزی در میان سیل

download (4).jpg

مردی در حال دوچرخه سواری در میان برف ها «اسلوونی»

کد مطلب 2452396

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها