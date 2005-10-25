نخستين همايش تخصصي قرآن و نهج البلاغه برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" از كرج ابوالحسن قاسمپور در همايش تخصصي قرآن و نهج البلاغه در دانشگاه تربيت معلم حصارك گفت: پيامبران هميشه براي تبليغ شريعت خود و ارائه برهان معجزه اي از سوي خداوند مي آوردند، اما اميرالمؤمنين خود معجزه است و خانه زاد خدا بودن علي ( ع ) قبل از تولد بزرگترين معجزه وجود مبارك وي است، زيرا هيچ انساني در طول تاريخ جهان از چنين موهبتي برخوردار نشده است .

وي افزود: دومين فضليت عظيم حضرت علي (ع) اين است كه بعد از زاده شدن با پيامبر همنشين مي شود و در خانه پيامبر رشد مي كند .

قاسمپور در ادامه با اشاره به دورانهاي مختلف زندگي امام اول شيعيان يادآورشد: اولين دوره زندگي آن حضرت دوره تربيت و تثبيت شخصيت است كه همراه پيامبر بوده و دومين دوره زمان تثبيت مكتب پيامبر است، سومين دوره بدون حكومت و توأم با خلافت علي است و دوره بعدي زمان 5 ساله حكومت علي ( ع) است و اين چهار دوره در طول تاريخ كمتر در زندگي يك فرد متبلور مي شود.

وي از ليله المبيت به عنوان شجاعانه ترين مرحله زندگي امام علي (ع) ياد كرد و اظهار داشت: پيامبر بايد كسي را جاي خود بنشاند كه توانايي پذيرش مرگ را داشته، قهرمان بوده و شهادت طلب باشد، اينها همه در علي جمع است .

مدير مركز مطالعات فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت معلم در ادامه تأكيد كرد: حضرت در جنگ هرگز از پشت به دشمن حلمه نمي كرد ولي در شب شهادت با ضرب شمشير از پشت سر به شهادت مي رسد و اين گوياي آن است كه هيچكس ياراي روبرو شدن با حضرت را نداشت . خداوند اين حرمت را براي امام حفظ كرد و در واقع اين پاسداشت خدا از علي (ع) بود.

قاسمپور تصريح كرد: علي (ع) آينه اي است كه از درون آن مي توان خدا را ديد و بر ماست كه خود را به جايي برسانيم كه شايستگي نگريستن در اين آينه را داشته باشيم .

نخستين همايش تخصصي قرآن و نهج البلاغه ويژه ليالي مبارك قدر ديشب با حضور گسترده دانشجويان و استادان در سالن شماره 5 دانشگاه تربيت معلم حصارك برگزار شد.