یازدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و لوستر در همدان بکار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین الماسی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران حضور شرکت های معتبر این عرصه و ارائه جدیدترین طرح های سنتی و کلاسیک را از نکات برجسته این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: با توجه به پیش بینی های انجام شده، این استقبال از طرف مردم نشان از پتانسیل بالا در برگزاری این نمایشگاه داشت.

وی از حضور بیش از ۷۰ غرفه از استان های همدان، اصفهان، تهران، شیراز، خراسان رضوی، البرز، مرکزی و خوزستان در این نمایشگاه خبر داد و گفت: این امر موجب ارائه محصولات متنوع شد.

الماسی با بیان اینکه مدیریت اجرایی نمایشگاه با پرداختن به ظرفیت بالای صنعت مبلمان داخلی آن را به عنوان نقطه ای مثبت و رویدادی صنعتی در بحث شکوفایی و بالندگی هرچه بیشتر توسعه اقتصادی استان مطرح کرد، گفت: این اقدام گامی کوچک در معرفی این پتانسیل بزرگ استانی است.

وی اضافه کرد: در این نمایشگاه انواع مبلمان استیل، راحتی، کلاسیک، سرویس خواب، بوفه و میز ناهار خوری و انواع آینه و شمعدان، کنسول، لوستر، آباژور و ویترین ارائه و ضمن بالا بردن قدرت انتخاب خریداران شرایطی را مهیا کرد تا هزینه جستجو برای یافتن کالاهای مورد نظر مردم کاهش یابد.

الماسی اضافه کرد: همچنین با ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان و شرکت کنندگان این گروه را به سمت و سوی ارائه بهتر و مطلوب تر کالاها و خدمت سوق داده است.

وی ایجاد ارتباط بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان به صورت مستقیم، کاهش قیمت ها، بهینه سازی، انتقال تجارب، افزایش ابتکارات و خلاقیت ها و ایجاد بازار رقابتی سالم را از اهداف مهم برگزاری نمایشگاه عنوان کرد.

وی گفت: نمایشگاه بین المللی استان همدان در گام بعدی خود برگزاری اولین نمایشگاه ملزومات جهیزیه زوج های جوان و خدمات مرتبط با ازدواج آسان و دوازدهمین نمايشگاه تخصصي مواد بهداشتی، شوینده، آرایشی و پاک‌کننده‌ها، سلامت و زیبایی را از یکم تا ششم بهمن ماه در برنامه دارد.