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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۴۲

«کلاویه» و یک کنسرت خیریه در برج آزادی

«کلاویه» و یک کنسرت خیریه در برج آزادی

گروه موسیقی « کلاویه» به سرپرستی آزاده حداد و خوانندگی علیرضا شیرین فرد روزهای یازدهم و دوازدهم دی ماه کنسرت « شب خاطره ها» را در تالار اصلی برج آزادی اجرا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شیرین فرد و آزاده حداد برای این اجرا، قطعات فولکلور ایرانی را با ساز بندی زهی، بادی برنجی، پیانو، درام تنظیم کرده اند که فضای جدیدی به ساختار این قطعات داده است.

علی تفضلی سرپرست گروه زهی، علی عباسی ترومبون، محمدرضا سلیمیان پرکاشن، نرگس تقی پورهورن ، مجید مصطفایی گیتار بیس، صابر جعفری پیانو و مریم شمس ویولا از جمله نوازندگان گروه کلاویه هستند.

کنسرت گروه موسیقی «کلاویه» به سرپرستی آزاده حداد و خوانندگی علیرضا شیرین فرد 11 دی ساعت 19:30  و 12 دی از ساعت 19:30 و 22:30 به نفع خیریه یاوری سبز در سالن اصلی مجموعه برج آزادی روی صحنه خواهد رفت.

کد مطلب 2452401
علیرضا سعیدی

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