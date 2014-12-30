آمریکا نقش چین در حمله سایبری به سونی پیکچرز را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی ecns، "جف راتکه" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن رد ادعای "لیندسی گراهام" یکی از سناتورهای جمهوریخواه در گفتگو با شبکه خبری سی ان ان را در رابطه با نقش چین در حمله سایبری به شرکت سونی پیکچرز تاکید کرد که پکن هیچ نقشی در این حمله سایبری نداشته است.

ماجرای هک شدن کامپیوترهای سونی پیکچرز به دلیل ساخت و نمایش فیلم «مصاحبه» با موضوع رهبر کره شمالی این روزها چالشی‌ ترین موضوع سینمای جهان است.

هکرها در جریان موج اولیه حملات سایبری خود تعدادی از ایمیل ها حاوی جزییات گاه خجالت آوری از مکاتبات و اطلاعات ستاره های بزرگ سینمای آمریکا را به سرقت بردند و در هفته های اخیر هکرها سینماهایی را که قرار بود این فیلم را اکران کنند تهدید کردند.