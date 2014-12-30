ضلع غربی حرم حضرت عبدالعظیم توسعه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور کتانباف اظهار داشت: به منظور پذیرش تعداد بیشتری از زائران در محوطه داخلی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) توسعه صحن غربی این حرم در دستور کار شهرداری منطقه ۲۰ قرار گرفت که در قالب احداث شبستان امام خمینی(ره) در صحن آیت الله کاشانی انجام شد.

وی افزود: احداث سازه ساختمانی این شبستان به پایان رسیده و با نصب اسکلت فلزی و پوشش بتنی گنبد، در بهمن ماه سالجاری این پروژه عمرانی تحویل آستان مقدس عبدالعظیم حسنی(ع) خواهد شد.

این مسئول مساحت شبستان را دو هزار و ۵۰۰ مترمربع برشمرد و گفت: به منظور جلوگیری از تخریب قبور، فونداسیون این سازه با استفاده از اجرای میکروپایل و تزریق بتن در ریزشمع ها انجام شده است، اجرای دیوارهای پیرامونی، ستون های تقویتی، سقف های شش گانه، سقف های قوسی، رواق جنوبی و نصب گنبد از جمله عملیات عمرانی پروژه سازه ساختمانی شبستان امام خمینی(ره) بوده است.

شهردار منطقه ۲۰ توسعه فضای پیرامون حرم مقدس عبدالعظیم حسنی(ع) را در دستور کار مدیریت شهری برشمرد و روند پروژه پیاده راه ضلع شرق حرم مقدس عبدالعظیم حسنی(ع) را مثبت ارزیابی کرد.