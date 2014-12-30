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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۵۷

حمله شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی/زخمی شدن دو فلسطینی

حمله شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی/زخمی شدن دو فلسطینی

رسانه های عربی از حمله مجدد شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی و هتک حرمت این مکان مقدس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شهرک نشینان صهیونیست امروز در سایه حمایت پلیس رژیم اشغالگر قدس به مسجدالاقصی حمله کردند.

خبر دیگر اینکه نظامیان صهیونیست با تیراندازی به یک خودرو فلسطینی در شمال الخلیل در کرانه باختری، دو نفر از سرنشینان آن را زخمی کردند.

زخمی شدگان دو جوان از یک خانواده بودند که در ورودی روستای بیت امر در شمال الخلیل هدف حمله نظامیان صهیونیست قرار گرفتند.

خبر دیگر اینکه بولدوزرهای اسرائیلی، دو منزل فلسطینی را در محله جبل المکبر ویران کردند.

صهیونیستها طبق معمول نداشتن مجوز را بهانه خود برای تخریب این دو منزل اعلام کرده اند.

 

کد مطلب 2452409

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