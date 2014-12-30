گازرسانی به ۵۱ روستای میانه با بیش از ۳۳۰ میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله دینی سه شنبه در جمع خبرنگاران میانه ای اظهار داشت: با گازرسانی به این تعداد تا پایان سال آینده، ۱۴۴ روستای شهرستان میانه از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد تا این شهرستان از این حیث جایگاه نخست را در استان بدست آورد.

وی با بیان اینکه زمینه های لازم برای ایجاد زیر ساخت های انرژی شهرستان میانه فراهم شده، تصریح کرد: با توجه به عبور خط ۴۸ اینج سراسری گاز از این شهرستان و قرار داشتن مراکزی چون شهرک صنعتی و فولاد آذربایجان به عنوان صنایع با مصرف گاز طبیعی، شرکت گاز استان آمادگی لازم برای گاز رسانی مورد نیاز به شهرک ها و صنایع جدید میانه را دارد تا سهمی در توسعه و آبادانی و کاهش نرخ بیکاری این شهرستان داشته باشد.

مدير عامل شركت گاز آذربایجان شرقی از برنامه ریزی های صورت گرفته برای گازرسانی به بیش از شش هزار و ۲۰۰ خانوار در ۱۱۹ روستای میانه تا پایان سال ۹۶ نیز خبر داد و گفت: این تعداد ۲۶ درصد کل خانوار روستایی این شهرستان را شامل می شود که گازرسانی به آنها با توجه به ظرفیت های قانونی ایجاد شده از محل بند "ق" تبصره دو قانون بودجه ۹۳ مطابق با سیاست های دولت تدبیر و امید و بر اساس ابلاغیه وزارت نفت و ستاد شرکت ملی گاز اجرا خواهد شد.

دینی در پایان با تاکید بر لزوم مدریت و مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی تصریح کرد : با توجه به فرا رسیدن فصل سرد سال از مشترکان درخواست می کنیم با رعایت الگوی مصرف گاز و پرداخت منصفانه و بموقع قبوض خود، علاوه بر حفظ سرمایه های ملی، یاری رسان شرکت گاز در انتقال این نعمت الهی به بخش های زیر ساختی نظیر صنعت و تولید باشند.