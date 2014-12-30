تجمع کارمندان فدراسیون مقابل دفتر رئیس/ کفاشیان پاسخ اعتراضات را داد

به گزارش خبرنگار مهر، حدود بیش از 30 تن از کارمندان فدراسیون فوتبال در اعتراض به تغییر مهدی محمدنبی، دبیر کل فدراسیون فوتبال مقابل دفتر علی کفاشیان حضور یافته و خواستار توضیح در مورد دلیل برکناری نبی شدند.

این تجمع که پیش از ظهر امروز سه‌شنبه برگزار شد، مهدی محمد نبی در جمع کارمندان معترض اعلام کرد: از تک‌تک شما تشکر می‌کنم اما می‌خواهم به دفترتان بروید و کار را ادامه دهید تا همین جا که از من پشتیبانی کردید، ممنونم.

وی اضافه کرد: طبیعی است که هر آمدنی، رفتنی دارد اما باید طوری کار کنید که مردم از شما راضی باشند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال ادامه داد: نمی‌گویم در کارم موفق شدم اما تلاشم را به کار بستم تا عملکرد خوبی داشته باشم.

وی یادآور شد: از شما خواهش می‌کنم به همکاری خود ادامه داده و همانند گذشته که شبانه‌روز تلاش می‌کردید، همچنان به فعالیت در فدراسیون به نحو احسن ادامه دهید. در این میان کارمندان فدراسیون راضی نشده و خواستار حضور علی کفاشیان برای ادای توضیحات در مورد دلایل این برکناری شدند.

ابتدا اعلام شد که علی کفاشیان جلسه دارد اما وی بعد از 15 دقیقه به جمع معترضان آمد و صحبت‌‌هایی را مطرح کرد و در نهایت گفت که نبی همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و فعلا می‌ماند اما در پستی دیگر.