دفاع مقدس به هیج جناح سیاسی متعلق نیست/ ۹ دی تبلور دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن کارگر پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس فارس تاکید کرد: دفاع مقدس در یک محدوده زمانی تعریف نمی شود بلکه در امتداد زمان قابل تعریف است.

وی تصریح کرد: دفاع مقدس گنجی است که برای استفاده از آن باید گنج یاب داشت اما تاکنون نتوانستیم از این مهم به بهترین شکل استفاده کنیم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور افزود: در موضوع دفاع مقدس عقب ماندگی داریم بنا بر این باید تمامی مسئولین در این راستا همکاری لازم را داشته باشند.

سردار کارگر یادآور شد: بیشترین تبلیغات رئیس جمهور در خصوص حضورش در دفاع مقدس بود بنا بر این همه باید همت کنند.

وی با اشاره به اینکه دفاع مقدس به گروه و یا حزبی متعلق نیست، گفت: هر کس بخواهد دفاع مقدس را جناحی و گروهی کند خیانت کرده است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور افزود: دفاع مقدس متعلق به اقوام، ادیان، گویش ها و..... مختلف است و اگر امروز در کشور شاهد پیشرفت و توسعه هستیم ثمره دفاع مقدس است.

سردار کارگر ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران قدرتمند است و این قدرت نیز واقعی است بنا بر این دفاع مقدس را باید در تمامی ابعاد جستجو کرد.

وی با بیان اینکه در تمامی استانهای کشور باید موزه دفاع مقدس راه اندازی شود، گفت: در تمامی کشور های بزرگ دنیا، گردشگران دیدار از موزه جنگ را به عنوان اولین کار انتخاب می کنند در حالیکه آنچه که ما در دوران دفاع مقدس داشتیم در هیچ کجای دنیا نیست زیرا در دفاع مقدس ما از فرد ۱۳ ساله تا پیرمرد ۸۰ ساله حضور داشت.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور تصریح کرد: نگاه به دفاع مقدس باید آینده نگرانه باشد.

سردار کارگر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ۹ دی تاکید کرد: دشمنان باید بدانند که دفاع مقدس همچنان ادامه دارد و ۹ دی تبلور دفاع مقدس بود.

وی یادآور شد: در دوران دفاع مقدس مردم به پیروزی رسیدند و ۹دی ماه سال ۸۸ نیز نشان از پیروزی مجدد مردم بود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور افزود: در دوراه دفاع مقدس مردم به فرمان امام(ره) حرکت و از اسلام و جمهوری اسلامی دفاع کردند در ۹ دی ماه نیز مردم در حمایت از مقام معظم رهبری و اسلام حرکت کردند.

سردار کارگر تاکید کرد: فتنه ۸۸ یک کودتای بزرگ بود که به سرکردگی استکبار جهانی و مزدوران داخلی رقم خود با حضور مقام معظم رهبری و بصیرت مردم مثل همیشه با شکست مواجه شد.

در پایان این مراسم سردار خداداد ابراهیمی به عنوان مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در استان فارس معرفی شد