بمباران غزه و نقشه ترافیک اینترنتی/ پرواز درختچه در فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، سال 2014 میلادی مملوء از تصاویر برتر و تماشایی فضایی بود تا این سال تبدیل به سالی متفاوت شود اما هر ساله تصاویر جذاب و متفاوتی نیز منتشر می شوند که نگاه هر بیننده ای را به خود جلب می کنند.

* سلفی ناسا از زمین

ناسا همزمان با روز جهانی زمین از مردم پرسید که به نظرشان در حال حاضر در کجای زمین قرار گرفته اند؟ و از آنها خواست تا به شکل یک سلفی به این سوال پاسخ دهند. در نهایت ناسا تصویری از کره زمین را منتشر کرد که نتیجه سلفی افراد شرکت کننده بود. این تصویر 3.2 گیگاپیکسلی زمین را در روز جهانی اش نشان می دهد.

این تصویر حاصل 36 هزار و 422 عکسی است که از سوی افراد شرکت کننده پاسخ داده شده است. عکس سلفی زمین از تمامی قاره ها و 113 کشور و مناطق مختلف جمع آوری شده است.

* تصویر حیرت انگیزی از چشم سائورون

چشم سائورون Sauron مرکز یک کهکشان فعال در فاصله ای حدودا 43 میلیون سالی نوری از زمین است. از این کهکشان در اصطلاح به عنوان سمبل شیطان سه گانه در ارباب حلقه ها یاد می شود. دانشمندان درباره علت چگونگی این پدیده عنوان کرده اند، هاله قرمز رنگ اطراف این مردمک به دلیل وجود اتم های هیدروژن است.

* تصویر متفاوتی از یک فضانورد

این فضانورد روسی لباس های فضایی خود را شسته و به انتظار خشک شدن آنهاست. اما شستن لباس های فضایی دارای دستور العمل خاصی است که فضانوردان باید قبل از شست و شوی لباس هایشان مطالعه کنند.

* پرواز درختچه در فضا

ازوما ماکوتو، هنرمندی ژاپنی است که با استفاده از بالون هلیوم، گیاهان و درختچه ها را به ارتفاع 30 هزاری متری زمین فرستاده و از آنها عکس برداری کرده است. این پروژه با نام Exobiotanica در صحرای نوادا به وقوع پیوست.

* عکس ماهواره ای یک فضانورد از فجایع غزه

فضانورد آلمانی Alexander Gerst تصویر ماهواره ای از بمباران منطقه غزه را از ایستگاه فضایی بین المللی منتشر کرده است. وی در پایان این تصویر از تالم و همینطور نهایت تاسف خود نسبت به فجایع رژیم صهیونیستی در منطقه غزه سخن رانده است.

* نقشه ترافیک اینترنت

این نقشه نمایش دهنده تصویری از میلیون ها اتصال اینترنتی در کشورهای مختلف است که توسط یکی از شرکت های امریکایی تهیه شده تا با نگاه دقیق تری به اتصالات اینترنتی دنیا کمک کند. این تصویر تاکنون بیش از هزاران بار در صفحات وب و صفحات اجتماعی به اشتراک گذاشته شده تا جهانیان شاهد اتصالات یا ترافیک های اینترنتی در سراسر دنیا باشند. اما مسلما ترافیک اینترنتی و افزایش تعداد دفعات قطعی اینترنت برای هیچ کاربری خوشایند نیست اما دیدن نقشه ای از ترافیک اینترنتی نیز خالی از لطف نیست.