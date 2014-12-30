به گزارش خبرگزاری مهر، در اين بخش كه با مسئوليت اميرعباس ستايشگر در مقام مشاور دبير در بخش «نسلي ديگر» برگزار مي شود 13 گروه و تكنواز در روزهاي برگزاري جشنواره روي صحنه خواهند رفت.

در ايام جشنواره سي امين موسيقي فجر و در روزهاي 24 بهمن تا اول اسفند گروه‌هايي چون گروه «چهارگان» به سرپرستي احسان ذبیحی فر، گروه «نوای ارغنون» به سرپرستی محمد عشقی، گروه «سپهر» به آهنگسازي احمد رضاخواه و خوانندگي مهدی امامی، گروه «راه» به سرپرستی پیام جهانمانی ، گروه «صبا» به خوانندگي وحید تاج ، گروه «رها» به سرپرستي سعید کرد مافی و خوانندگي مجتبی عسگری و نيز سعيد نايب محمدي به همراه آواز مهدي امامي، محمدرضا ابراهیمی به همراه آواز مجتبی عسگری به اجراي برنامه خود مي پردازند.

در اين بخش هنرمنداني چون پریچهر خواجه نوازنده قانون، علي كاظمي نوازنده تار، سپیده مشکی نوازنده سه تار،امیر شریفی نوازنده تار و کاوه شفیعی نوازنده سنتور به تكنوازي خواهند پرداخت.

در بخش نسلي ديگر سي امين جشنواره بين المللي موسيقي فجر انتخاب گروه‌ها و تكنوازان با در نظر گرفتن معيارهايي چون مولف بودن هنرمندان، ریشه داشتن موسیقی در فضای موسیقی دستگاهی و اجرای قابل قبول از رپرتوار ارائه شده است. این بخش که سابقه حضوري 4 ساله در اين جشنواره را دارد با تمركز بر ارائه موسيقي كلاسيك ايراني برگزار مي شود.

سي امين جشنواره بين المللي موسيقي فجر به دبيري حسن رياحي 24 بهمن تا يكم اسفندماه در تهران برگزار مي شود.